Venituri din consultanta si/sau management. Ce trebuie sa precizeze o microintreprindere in facturi

O noua modificare introdusa prin OG 16/2022 prevede ca o societate poate fi incadrata in categoria platitorilor de impozit pe veniturile microintreprinderilor daca a realizat venituri, altele decat cele din consultanta si/sau management, in proportie de peste 80% din veniturile totale.

Potrivit acestei prevederi, companiile cu activitate in consultanta vor trece la impozitul pe profit, cel de 16%, incepand de anul urmator.

Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si/sau management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre aceste limite, fara posibilitatea de a mai opta pentru perioada urmatoare sa aplice impozit pe micro.

Asadar, se poate ca o SRL sa fie incadrata ca platitoare de impozit pe profit daca in anul 2022 a intocmit peste 80% facturi pe care scrie consultanta IT, desi pe desfasuratorul din spatele facturii apar lucrari de development IT, iar CAEN-ul societatii este 6201 – activitati realizare soft?

Venituri din consultanta si/sau management: raspunsul specialistului

Probabil este vorba de un SRL platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, care obtine si venituri din consultanta si intra sub incidenta modificarilor aduse Codului fiscal prin OG 16/2022.

Conform art. I pct. 5 si pct. 15 din OG 16/2022, care modifica art. 47 si art. 52 din Codul fiscal, una din conditiile ce trebuie indeplinite de microintreprinderi la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent este ca veniturile, altele decat cele din consultanta si/sau management, sa fie in proportie de peste 80% din veniturile totale, iar daca in cursul anului aceasta conditie nu mai este indeplinita microintreprinderile respective vor deveni platitoare de impozit pe profit incepand cu trimestrul in care ponderea veniturilor realizate din consultanta si/sau management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv. Aceste prevederi intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2023 conform art. IX din OG 16/2022, neincadrandu-se in niciuna din exceptiile prevazute la acest articol.

In privinta incadrarii veniturilor in categoria veniturilor din consultanta si/sau management, deoarece aceasta conditie a mai existat si in reglementarile mai vechi din Codul fiscal, se vor avea in vedere precizarile date in aplicarea acestora conform carora incadrarea se efectueaza prin analiza contractelor incheiate si a altor documente care justifica natura veniturilor.

De asemenea, trebuie avute in vedere si prevederile pct. 57 alin. 2 din Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014 potrivit carora documentele justificative care stau la baza inregistrarii in contabilitate a operatiunilor economico-financiare trebuie sa reflecte intocmai modul cum acestea se produc, respectiv sa fie in concordanta cu realitatea.

Pe viitor, societatea va trebui sa tina cont ca in facturi sa precizeze cat mai fidel natura prestatiilor furnizate clientilor, care sa fie in concordanta cu activitatile efectiv prestate, cu desfasuratorul anexat si cu prevederile contractuale convenite cu clientii.

In orice caz, informatiile inscrise in facturi ori codul CAEN autorizat nu sunt determinante pentru incadrarea veniturilor in categoria celor din consultanta si/sau management, ci conteaza in primul rand natura activitatilor prestate, asa cum rezulta ea din contractele incheiate si alte documente convenite de parti pentru justificarea prestarii serviciilor (desfasuratoare, rapoarte de lucru, procese-verbale etc.).