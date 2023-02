Venituri din mai multe surse in 2022. In aceasta situatie se calculeaza CASS?

Am urmatoarea situatie la un CMI pentru anul 2022: -pierderi din anii precedenti: 14.000 lei; venit net impozabil an curent: 6.000 lei; dividende nete incasate: 30.000 lei. In aceast caz se calculeaza CASS?

Raspuns:

Conform art. 170 din Codul fiscal:

Art. 170: Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza veniturile prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h)

(1)Persoanele fizice care realizeaza veniturile prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, daca estimeaza pentru anul curent venituri a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120.

(2)Incadrarea in plafonul anual de cel putin 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120 se efectueaza prin cumularea veniturilor prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), dupa cum urmeaza:

a)venitul net/brut sau norma de venit din activitati independente, stabilite potrivit art. 68, 681 si 69, dupa caz;

b)venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, stabilit dupa acordarea cotei de cheltuieli forfetare prevazute la art. 72 si 721, precum si venitul net din drepturi de proprietate intelectuala determinat potrivit prevederilor art. 73;

c)venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016, determinat potrivit prevederilor art. 125 alin. (8) si (9);

d)venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, stabilite potrivit art. 84-87;

e)venitul si/sau castigul net din investitii, stabilit conform art. 94-97. In cazul veniturilor din dobanzi se iau in calcul sumele incasate, iar in cazul veniturilor din dividende se iau in calcul dividendele incasate, distribuite incepand cu anul 2018;

f)venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, stabilite potrivit art. 104-106;

g)venitul brut si/sau venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114-116.

Astfel, in situatia expusa veniturile cumulate (divindende venituri din activitati independente) au depasit plafonul de 12 salarii de baza minime brute pe tara in anul 2022 (30.600) asa incat se datoreaza CASS.

