Mămăli’ cu brî’ cu la’, mioriţă la proţap și șampanie franţuzească

A fost senza de 1 Decembrie. Iulia Scântei de la CCR a venit la paradă în poncho și sombrero galben sulf, să semnalizeze de la sol, ca aviația să nu se ciocnească de Arcul de Triumf, că era o ceață groasă ca un vid legislativ. Așa că a fost mai sigur să se anuleze survolul avioanelor militare, dar să se păstreze ceața, în ton cu întunecata zi de 6 decembrie 2024.

Încălțată în copite adidas, se frichinea de colo până colo, de parcă mulgea vaca, țesăla iapa sau smotocea capra. Un critic de modă mi-a șoptit la ureche că arăta ca o jupâneasă fugită de acasă, fericită nevoie mare că a scăpat de târnuiala unui văcar argentinian, venit de la cârciuma din pampas pe șase cărări.

Mănușițele de flanel pe care și le-a scos din ghiozdan Nicușor Dan ar trebui păstrate într-un muzeu al schimbării climei. Da, e o țară coruptă care te ia cu răcori, dar a fost singurul participant mort de frig la paradă. Probabil că în clipa în care a dat mâna cu flacăra nestinsă de la CCR, a crezut că i-au adus sepepiștii un încălzitor de terasă portabil și s-a hlizit vesel.

La Alba Iulia Georgescu a jucat alba-neagra cu Simion: care îi fură ăluilalt cei mai mulți patrioți veniți câtă frunză și iarbă la gara din oraș, să vadă cum vin și pleacă trenurile de la peron. A ciordit Georgescu cei mai mulți purtători de cocarde. Porți cocardă tricoloră și strigi Jos Bolojan!, arăți că îți iubești țara.

Prin alte părți, lucrurile s-au tranșat pe repede înainte. Întrecerea la categoria cine face cea mai scurtă paradă a fost câștigată de Galați: 59 de secunde. Fix cât îți ia să urmărești din tribună o dronă rusească intrată pe neve în spațiul nostru aerian. Lume practică la Galați, venită cu treburi serioase la oraș, cozi interminabile la fasole cu ciolan și vin fiert.

Și o veste colosală: de la paranghelia de la Palatul Cotroceni nu au lipsit Contesa Digitală și Poponeț. Mi-era frică să nu-i sară din greșeală de pe listă. Între digital și poponeț trebuie să existe precis o relație specială. Să mă ajute cineva să ies din dilema asta: cum se spune corect, poponeț în digital sau invers?

–––