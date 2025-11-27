Gândirea de găină crepusculară a lui Ionuţ Moșteanu

Realitatea că noi românii suntem formați din două popoare a devenit postulat. Unul găunos, care s-a mutat în discursul public de unde cotcodăcește a panică, piază rea, pagubă și primejdie de dimineața până seara.

Ca purtător de mesaj public, Ionuț Moșteanu nu face excepție. A devenit un cotcodac de mare calibru, care merită să fie împăiat și ținut într-o vitrină după ce va fi scos din uz. În nomenclatorul găinilor, rasa se numește Brahma și cântărește cât un maidanez de talie medie.

În interviul acordat canalului Digi24tv, Moșteanu a reușit să limpezească orizontul de așteptare al României ca nimeni altul, scurmând cu mare talent în găinațul lăsat de înaintașii săi și crescut deja cât Ceahlăul.

#huge Până acum, nu s-a făcut publică valoarea ajutorului acordat Ucrainei, a cotcodăcit Moșteanu, n-o s-o fac eu publică acum. Corect, de ce ar face-o el, când întreaga clasă politică poartă botnițămucles pe muian?

Tot ce înseamnă ajutor dat Ucrainei, dă apă la moară hibrizilor. Hibrizii excită constant primul popor român pe tiktok. Poporul de pe tiktok înregistreză milioane de view-uri și fake news-uri generate cu AI de către hibrizi. Al doilea popor român nu se poate apăra de primul.

Ce ne facem noi? Nu dăm cifre ca să nu dăm hrană hibridului. Vedeți ce simpu e? E o bătălie deja. Trebuie închise televiziunile care lucrează pentru hibrizi. Ne trebuie instituții și arme specifice care să doboare fake new-urile.

Trâmbițele și goarnele hibrizilor sunt în presă și în politică. Băgăm rumeguș inteligent în trâmbițe și nu dăm cifre. Înfundăm goarnele cu nisip. Scociorâm veseli în afacerile publice cu botnița pe muian, ca și cum am căuta râme în bălegar. Hai, libi!

–––