Nu v-aţi săturat de Cătălin Predoiu?

E un atârnache în schemele de putere de o longevitate care se ia la întrecere cu țestoasele din Galapagos. Dacă se ivește vreo gaură în administrație de umplut cu un post, o funcție, un minister ceva, îl iei și îl bagi pe Cătă Predoiu ca pe o plombă universală.

E zăvorul învârtelilor celor mai sulfuroase; broasca montată pe ușa din dos a combinatorilor care decid cine este săltat în rang și cine este mazilit; șperaclul porții ce duce implacabil la starostele PSD, pentru o nouă struțocămilă uselistă.

Ezoteriștii zic că nu mai are suflet de la atâta alergătură prin misiile încredințate. Teozofii zic că și-a vândut sufletul de mult ăluia care le achiziționează părintește pentru a-ți garanta eternizarea la putere. Antropozofii pariază că va ajunge în cele din urma luciferul SRI.

Păi, dacă-l luăm la puricat pe Cătă, ca pe un potențial director de serviciu de informații, să ne amintim de pachetele de legi votate pe vremea în care era ministrul Justiției, când a permis un control politic sporit asupra sistemului și a blocat reformele reale.

În 2023, a fost protagonistul unui scandal sinistru, după ce a declarat că soțul Georgianei Hosu, fosta șefă a DIICOT, fusese achitat înainte de pronunțarea sentinței definitive. Măgăria a dus la cereri de demisie din partea a 8 ONG-uri, fiind acuzat de amestec neortodox în ciorba justiției.

Ca ministru de Interne nu lipsa de rezultate în combaterea criminalității și deficitul masiv de personal contestate de sindicatele polițiștilor sunt daraverile cele mai mari, ci lipsa flagrantă a reformelor.

De fapt, aici e buba: când aude de reforme, lui Cătă îi vine să pună mâna pe pistol. Vreți un SRI rămas pe vremea lui Pazvante, cu legi din anii ’90? Perfect!, băgați în schemă plomba Cătă Predoiu și e ca și rezolvată.