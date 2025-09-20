SC Arcelor Mittal Hunedoara

În iunie 2002, Doru, președintele PSD Hunedoara si directorul Siderurgica SA, a concesionat halda de zgura Buituri, pentru 49 de ani, cu suma de 100.000 dolari, luiStoica, patronul Agregate Buituri( Grampet). Cu obligativitatea să predea la combinat toate materiale feroase și neferoase recuperate, precum și 35.000 tone anual de zgură ferizitata ( scoarță), la prețul de 46 $ tona, iar zgura deferizată, provenită din procesare, urmând să fie comercializata la terți( pentru drumuri).

La 2 ani după privatizare, în mod inexplicabil, aruncând găina de aur din ogradă, Agregate Buituri, prin act aditional, cedează 50% din exploatarea haldei de zgură cătreProcessing Service, deținută de frații Calimente, unul senator PNL, altul patronul Antena 3 Deva. Speculația fiind ca fiica ministrului mediului Petre( psd) era angajată la firma din Luxemburg, ce era actionar principal al Slag. De menționat este că ambele societăți nu au avut autorizație de mediu pentru exploatarea haldei, dar au obtinut-o când halda s-a prăbușit, la un pas să blocheze râul Cerna și să inunde orașul( 9 august 2006).