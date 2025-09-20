Vad multă demagogie legată de închiderea combinatului SC Arcelor Mittal Hunedoara și cum se dau #pesedeii cu fundul de pământ, mimând grija lor pentru cei 545 de angajați ce vor ajunge șomeri.
Să facem puțină istorie și să le reamintim celor ce au uitat:
– în 28.10.2003, Adrian Năstase cu Ovidiu Mușetescu( psd) privatizează #Siderurgica SA Hunedoara, la pachet cu Petrotub Roman, pe fantastica sumă de 22,4 milioane dolari, plus 21 milioane $ datorii. În vânzarea Siderurgica SA au intrat și activele: halda de zgura Buituri( 80 ha cu o cantitate de 100 milioane m³ deșeuri), fabrica de dolomită, popicaria, blocul 2Central, Casa Albă( cu terenul aferent de lângă lacul Cincis), baza sportiva de pe lacull Cinciș, plus alte proprietăți.
În iunie 2002, Doru #Gaita, președintele PSD Hunedoara si directorul Siderurgica SA, a concesionat halda de zgura Buituri, pentru 49 de ani, cu suma de 100.000 dolari, lui #Gruia Stoica, patronul Agregate Buituri( Grampet). Cu obligativitatea să predea la combinat toate materiale feroase și neferoase recuperate, precum și 35.000 tone anual de zgură ferizitata ( scoarță), la prețul de 46 $ tona, iar zgura deferizată, provenită din procesare, urmând să fie comercializata la terți( pentru drumuri).
La 2 ani după privatizare, în mod inexplicabil, aruncând găina de aur din ogradă, Agregate Buituri, prin act aditional, cedează 50% din exploatarea haldei de zgură către #Slag Processing Service, deținută de frații Calimente, unul senator PNL, altul patronul Antena 3 Deva. Speculația fiind ca fiica ministrului mediului Petre #Lificiu( psd) era angajată la firma din Luxemburg, ce era actionar principal al Slag. De menționat este că ambele societăți nu au avut autorizație de mediu pentru exploatarea haldei, dar au obtinut-o când halda s-a prăbușit, la un pas să blocheze râul Cerna și să inunde orașul( 9 august 2006).
Ca persoană ce a avut responsabilitatea de a combate furturile din Sc Arcelor Mittal( 5 ani), raportez că #niciodată firmele respective nu au predat un gram de material feros sau neferoas, deși pe haldă au fost îngropate ca deseuri zeci de mii de tone, iar o parte din scoarță a fost valorificată în alte părți. Personal am recuperat 300 de tone printr-un flagrant, dar Arcelor Mittal nu s-a constituit parte civila în cauza…
Deși ambele societăți erau prospere, în mod subit ambele au intrat în insolvență, iar în ultimii ani pe halda de zgura a apărut un afacerist local, #Bușila Marian, ce a preluat activitatea de exploatare. Și o face în mod eficient, prin firmele Iron Recycle și Stonex Explor, recuperând anual 2,2 milioane tone de zgură ce o valorifică pentru construcția de drumuri și 46.000 tone scoartă metalică, produsele feroase și neferoase gasite fiind bonus.Totul cu un profit anual, în acte, de circa 2 milioane de euro…
Trebuie spus că #Primăria Hunedoara, urmare a datoriilor neachitate, a opținut de la Siderurgica SA 110 ha teren( EcoSid), o parte din teren fiind vândut domnului Bușilă, în prezent primaria( adică noi, poporul), mai deține 30-40 ha.
Concluzie…dragi #pesedei, dacă vreți transparență, asumati-vă trecutul și spuneți public că e vina voastră, Adrian Năstase, Ovidiu Mușetescu, Doru Gaita și Petre Lificiu sunt psd, adică voi. Doru Gaita a predat șefia PSD Hunedoara lui Dan #Boboutanu, actualul primar al Hunedoarei, cel ce duce orașul spre faliment.
Spor la desecrizat contracte…
20 - septembrie - 2025