Șpagă de câte 2000 de lire sterline pentru românii pușcăriabilii din UK!

Am crezut că nu citesc corect. Așadar, ministrul de interne al Regatului Unit, onorabilul Shabana Mahmood, ne anunță că 47 de infractori români au fost expulzați în România pentru a-și ispăși pedepsele. Respectivii au fost condamnați la diverse termene privative de libertate pentru infracțiuni destul de grave: furturi, agresiuni sexuale și chiar crime.

Partea care m-a bulversat pe mine e informația conform căreia orice „pârnăiaș” a primit, din partea guvernului majestății sale câte un card bancar cu până la 2000 £. Dacă banii ăștia erau dați statului român pentru a acoperi cheltuielile legate de detenția lor poate avea un sens pentru mine. Dar să le dai bani de buzunar unora care au încălcat cu bună știință legea, în opinia mea, constituie o invitație le revenire în regat pentru a-și continua activitățile infracționale.

Naivitatea și ignoranța cu care e tratată imigrația în unele țări occidentale nu încetează să mă surprindă.