SUVERANISMUL S-A DUS DE SUFLETUL… LULII

Decesul a fost anunțat chiar de suveranistul cu gușă, Cozmin. Semnele decrepitudinii au apărut încă de pe vremea întâlnirii de la Capșa. Unde a venit chiar mama suveraniștilor, Diana Ivanovici Șoșoacă, și alți suveraniști mai mici, de câmpie, dar n-a apărut păunașul codrilor George Simion, pe ideea că el nu discută în cârciumă problemele țării. Încă de pe atunci s-a zvonit că popa Cristian Terheș ar avea o cale proprie. Un poem acest popă răspopit. Are în ADN-ul lui porcin gena trădării, traseismului și curvăsăriei politice. A intrat în Parlamentul European pe listele proștilor de la PSD, via PNȚcd, aripa ăla mic cu capul mare, Aurelian Pavelescu. Cum a fost ales și-a pus palma în c00r și le-a dat cu flit PSD-ului și binefăcătorului Liviu Dragnea. La ultimele alegeri europarlamentare vicleanul popă i-a făcut ochi dulci lui George Simion care, ud de emoție că popa îi dă atenție, l-a pus capul la lista AUR pentru Parlamentul European. Cum a fost ales, popa și-a mai încordat odată sfincterele și i-a arătat c00rul și prostovanului de la AUR. Duminica trecută, popa a anunțat că n-are treabă cu AUR și că va candida la președinția țării în numele unui partid de strânsură pe care-l păstorește. Un fel mai delicat de a spune că el, Terheș și cu Simion sunt două săbii, cam ruginite, care nu încap în aceeași teacă, la care se adaugă și Șoșoacă care, oricum, nu încape nicăieri. Cam multă lume care pescuiește în apele tulburi ale suveranismului românesc. În orice caz, popa Terheș va ataca o bucată bunicică din bazinul electoral în care vânează și George și Diana. Și va băga zâzanie mare mai ales în electoratul greco-catolic din Transilvania, unde popa s-ar părea ca are oarece cârlig. Și, vai, pe toți îi așteaptă insignifianța. Cale bătută, cărare sprâncenată, fete și băieți. Rămâne să vă consolați cântând la flautul cu gușă. Boilor!