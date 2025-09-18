Ţara are nevoie de livratori și ei o ard pe supersonice

Căpitanul-comandor (r) Laurenţiu Buzenchi, pilot de elicoptere cu 3.700 de ore de zbor la activ, a găsit cea mai românească explicație în cazul piloților militari, care au amușinat o dronă rusească intrată în spațiul nostru aerian, fără s-o doboare.

Buzenchi zice că e foarte înțelept ce au făcut ai noștri, spre deosebire de pripiții lor colegi polonezi. Că putea fi o bombă biologică cu antrax, zice el, și era vai de steaua noastră. Sau una cu șaorma, zic eu și nici nu știți ce-ați pierdut, luzărilor.

Nu înțeleg de ce moș tăgârță ăsta nu s-a recalificat ca bucătar, la trecerea în rezervă. A preferat să se facă, cum era de așteptat, președintele Asociației Române de Propagandă și Istoria Aeronauticii.