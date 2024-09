Un reminder de la conferinţa de astăzi

Deficitul de magneziu – atat de important incat a fost declarat ca fiind boala? Cu siguranta! Si poate mai important decat ne gandim deseori.

Sa punctam cateva aspecte importante:

1. Incidenta bolilor cardiovasculare a crescut si este in crestere

2. Deficitul de magneziu este implicat in aparitia acestor afectiuni cardiovasculare (subliniez hipertensiunea arteriala)

3. Calitatea alimentelor a scazut din cauza procesarii alimentelor incat compozitia lor in nutrienti este afectata in mod major. Iar ca sa va dau un exemplu, faina integrala pierde peste 85% din magneziu prin procesare iar uleiul de floarea soarelui nu contine deloc magneziu, pe cand semintele de floarea soarelui contin.

4. Tot mai multe persoane cu simptome de depresie si anxietate, tot mai multi oameni lipsiti de energie si vitalitate, un impact tot mai mare al stresului asupra organismului – toate acestea fiind in legatura cu deficitul de magneziu

5. Aproximativ 85% dintre vizitele la medicul de familie sunt datorate simptomelor deficitului de magneziu.

Daca privim in ansamblu aceste lucruri observam cat de simplu putem evita aparitia viitoarelor afectiuni printr-o actiune prompta si putem imbunatati calitatea vietii: in primul rand constientizarea posibilitatii unui astfel de deficit, vizite la medic pentru stabilirea conduitei optime in cazul prezentei simptomelor dar mai ales introducerea in alimentatie a alimentelor bogate un magneziu.