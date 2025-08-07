În Spania, la fiecare 7 minute se pensionează o persoană, adică 220 pe zi, iar vârsta medie depășește deja 75 de ani

Conform ultimelor date publicate de Casa Națională de Asigurări Sociale, în luna iunie a anului trecut, în Spania erau 6.473.360 de pensionari –3.838.874 bărbați și 2.634.467 femei–, care primeau o pensie medie de 1.506 euro pe lună –1.722,56 bărbații și 1.200,86 femeile– și aveau o vârstă medie de 75 de ani și 18 zile, ușor mai mare în cazul femeilor.

Comparativ cu statisticile din anii anteriori ale Institutului Național de Asigurări Sociale (INSS), acest lucru înseamnă 39.703 pensionari în plus în ultimele șase luni, cu 0,62% mai mult; 528.857 în plus în ultimii cinci ani, cu 8,9%; și 1.862.896 în plus în ultimii 20 de ani, cu 40,4%. Creșteri mult mai mari, de până la patru ori mai mari în ultimul semestru, decât cele înregistrate la nivelul întregii populații, care au fost de aproximativ 0,15% de la 1 ianuarie, 3,8% în cinci ani și 12,5% în 20 de ani.

Sursa: www.20minutos.es