Corupţie. Un director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Galaţi a fost trimis în judecată, de procurorii DNA, pentru fapte de corupţie.

5 septembrie 2022

Nr. 788/VIII/3

BULETIN DE PRESĂ

Biroul de Informare și Relații Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna august 2022, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

1. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei GROSU ALINA la data faptei și în prezent director financiar-contabil în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității, ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, dacă fapta a fost săvârșită în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul lunii iunie 2018, inculpata Grosu Alina în calitate de director financiar-contabil al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați și membru al comisiei de examinare a candidaților la concursul pentru ocuparea a unui post vacant de personal TESA în cadrul spitalului, i-ar fi furnizat unei candidate subiectele probei scrise și subiectul probei de interviu, în condițiile în care respectivele informații nu erau destinate publicității.

Ca urmare a acestor demersuri, candidata respectivă ar fi susținut cele două probe și ar fi reușit astfel să ocupe postul respectiv, fiind singura care a promovat atât proba scrisă cât și proba de interviu.

În cauză procurorii au beneficiat de sprijinul Direcției Generale Anticorupție.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Galați.

2. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordurile de recunoaștere a vinovăției a inculpaților:

VIZITIU MIRCEA RELU, la data faptelor comisar șef de poliție, adjunct al inspectorului șef al I.P.J. Constanța, în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunilor de:

– permitere a accesului unor persoane neautorizate la informații nedestinate publicității în formă continuată și

– acces ilegal la sistem informatic în formă continuată și

– divulgarea unor informații nepublice în formă continuată

Persoană fizică, soția primului inculpat, în sarcina căreia s-a reținut comiterea infracțiunilor de:

– instigare la acces ilegal la sistem informatic în formă continuată și

– instigare la divulgarea unor informații nepublice în formă continuată.

În acordurile de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În data de 29 iulie 2020, în contextul pregătirii unei acțiuni comune I.P.J. Constanța – A.N.P.C., inculpatul Vizitiu Mircea Relu le-ar fi informat pe cealaltă inculpată și pe o altă persoană despre iminența efectuării unui control pe plajele din municipiul Constanța unde acestea administrau împreună un beach bar. Controlul ar fi fost efectuat în dimineața zilei de 30 iulie 2020, dar nu ar fi fost vizată zona de plajă în care funcționa barul.

În data de 12 octombrie 2020 inculpatul Vizitiu Mircea Relu ar fi informat o persoană, prin mesaje SMS, că împotriva ei ar fi fost formulată o plângere penală, comunicându-i acesteia atât autorul plângerii cât și infracțiunea reclamată.

În cursul anului 2020, în mai multe situații și la solicitarea celei de-a doua inculpate, inculpatul Vizitiu Mircea Relu ar fi accesat bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne strict pentru a-i divulga ulterior acesteia datele de stare civilă ale unor persoane de care era interesată.

În prezența apărătorilor aleși, inculpații au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv:

– pentru inculpatul Vizitiu Mircea Relu o pedeapsă de un an și 5 luni închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și

– pentru inculpată o pedeapsă de un an și o lună închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.

Dosarele de urmărire penală privindu-i pe inculpați împreună cu acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul Constanța.

3. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a trei inculpați, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, săvârșite în forma autoratului, instigării și complicității.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2011-2013, pe parcursul derulării proiectului finanțat din fonduri europene intitulat „Fermă de creștere intensivă a păstrăvilor și a sturionilor în sistem inside – outside”, unul dintre inculpați, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, la instigarea celui de-al doilea inculpat, ar fi depus la Centrul regional Brașov și la Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de management pentru P.O.P.A.M. mai multe documente false și/sau inexacte în susținerea cererilor de rambursare, obținând astfel pe nedrept fonduri nerambursabile în valoare totală de 8.522.794 lei.

În concret, în cursul anului 2011, între societatea comercială și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit a fost încheiat contractul de finanțare privind construirea unei „Ferme de creștere intensivă a păstrăvilor și a sturionilor în sistem inside – outside”, valoarea totală a proiectului fiind de 25.006.338 lei.

Conform conținutului cererii de finanțare, proiectul a avut ca obiective crearea unei ferme piscicole moderne, productive, conform normelor și standardelor europene, dezvoltarea unei tehnologii noi de creștere intensivă a peștilor, în sistem inside – outside, folosind sursa de apă naturală și sistemul de recirculare, realizarea a două hale de producție intensivă în sistem recirculant, dotate cu sisteme tehnologice standardizate, diversificarea către noi specii (sturion siberian) și producția de specii cu perspective comerciale bune (păstrăv curcubeu).

Ulterior aprobării proiectului, unul dintre inculpați, la instigarea celui de-al doilea inculpat, ar fi depus la Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de management pentru P.O.P.A.M. mai multe înscrisuri false/inexacte privitoare la proceduri de achiziții care în realitate ar fi fost manipulate, declarând necorespunzător adevărului că toate cheltuielile ar fi fost eligibile, realizate în vederea îndeplinirii obiectivului proiectului și în concordanță cu legislația în vigoare.

În realizarea activității infracționale, cei doi inculpați ar fi beneficiat de ajutorul celui de-al treilea inculpat care ar fi întocmit întreaga documentație necesară aferentă avizării proiectului (achiziție servicii de consultanță, de asistență tehnică și de execuție lucrări și de achiziție utilaje și echipamente tehnologice).

Aceste demersuri ar fi avut ca rezultat obținerea pe nedrept, de către societatea comercială beneficiară, a unor fonduri nerambursabile în cuantum de 8.522.794 lei.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 9.115.718 lei.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel Brașov, instanța competentă să judece cauza pe fond având în vedere calitatea de avocat a unuia dintre inculpați, cu propunere de a se menține măsurile asiguratorii.

4. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unei inculpate, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul lunii august 2019, inculpata, în calitate de administrator al unei societăți comerciale (beneficiară a schemei de ajutor de minimis în cadrul Proiectului România Start Up Plus, antreprenoriat – Soluție durabilă pentru ocupare), ar fi semnat în fals un contract individual de muncă a unei persoane în funcția de inginer tehnolog metalurg.

La data de 13.01.2020, inculpata ar fi depus la Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, cererea de plată pentru subvenție însoțită de mai multe documentele justificative, printre care și contractul individual de muncă menționat anterior, din care rezulta că persoana respectivă ar fi fost angajată în cadrul societății, pe o perioadă nedeterminată, în funcția de inginer metalurg.

Aceste demersuri ar fi avut ca rezultat obținerea pe nedrept, de către beneficiară, a unor fonduri nerambursabile în cuantum de 133.755 lei.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma menționată anterior.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor imobile ce aparțin inculpatei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Buzău cu propunere de a se menține măsurile asiguratorii.

5. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui inculpat, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 18.06.2015, inculpatul ar fi depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) – Centrul Județean Caraș – Severin cererea unică de plată pe anul 2015, prin care ar fi solicitat sprijin financiar în cadrul schemelor de plată unică pe suprafață, declarând că ar deține în cadrul exploatației un număr de 879 ovine, în condițiile în care, la acel moment, în exploatație nu ar fi existat niciun animal.

La data de 08.11.2016, ca urmare a neregulilor constatate, reprezentanții APIA au dispus respingerea la plată a cererii unice de plată pe anul 2015 depusă de inculpat.

În cauză nu au fost dispuse măsuri asiguratorii, întrucât nu s-a produs niciun prejudiciu, fapta inculpatului rămânând în faza de tentativă ca urmare a respingerii la plată de către APIA a cererii unice de plată pe anul 2015.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Caraș Severin.

6. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a trei inculpați și a inculpatei SC BLACH DOM PROFIL SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată, săvârșite în forma autoratului și a complicității.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 04.05.2009 – 30.11.2011, unul dintre inculpați, în calitate de administrator al SC Blach Dom Profil SRL și beneficiind de ajutorul celorlalți inculpați, nu ar fi înregistrat în contabilitatea firmei operațiunile comerciale și veniturile obținute din comercializarea de materiale feroase, ar fi evidențiat în actele contabile operațiuni comerciale fictive și ar fi ascuns sursa impozabilă, toate acestea în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale (TVA și impozit pe profit) în sumă totală de 36.432.741 lei.

În concret, în perioada octombrie 2009 – februarie 2011, inculpatul, în calitate de administrator al SC Blach Dom Profil SRL, ar fi achiziționat de la 3 societăți comerciale din Polonia cantități importante de tablă, în valoare totală de 38.492.771 lei, pe care le-ar fi revândut în integralitate până la data de 01.04.2011 beneficiarilor finali din România, ca atare sau prelucrate sub formă de țiglă metalică, fără să înregistreze în contabilitate operațiunile comerciale și veniturile obținute, cu consecința prejudicierii bugetului general consolidat al statului.

În realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în perioada 4 mai 2009 – 30 noiembrie 2011, inculpatul, în calitate de administrator al SC Blach Dom Profil SRL, beneficiind și de ajutorul celorlalți doi inculpați, ar fi înregistrat în evidențele contabile operațiuni comerciale fictive pretins a fi fost derulate cu 21 de societăți comerciale, concretizate în 242 de facturi fiscale în valoare totală de 34.260.861 lei.

Totodată, în perioada 03 mai – 30 noiembrie 2011, inculpatul, în calitate de administrator al SC Blach Dom Profil SRL, beneficiind de ajutorul unuia dintre ceilalți doi inculpați, ar fi ascuns sursa impozabilă prin aceea că ar fi înregistrat în contabilitate livrări intracomunitare pretins derulate cu societăți din Ungaria și Bulgaria, concretizate în 103 facturi în valoare totală de 3.917.326 euro (echivalentul a 16.931.080 lei), menite să mascheze valorificarea bunurilor pe teritoriul României fără colectarea TVA aferentă.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 36.432.741 lei.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brașov, cu propunere de a se menține măsurile asiguratorii.

Anterior, la data de 20 aprilie 2022, procurorii anticorupție au încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu un inculpat, persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală, în formă continuată.

În prezența apărătorului ales, inculpatul a declarat expres că recunoaște comiterea faptei reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv:

– 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 6 ani și interzicerea, pe o perioadă de 3 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii.

Dosarul de urmărire penală privindu-l pe inculpat împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate la Tribunalul Brașov, cu propunere de a se menține măsura asiguratorie a sechestrului dispusă asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpatului.

Ulterior, la data de 05 iulie 2022, Tribunalul Brașov a admis acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov cu respectivul inculpat și l-a condamnat pe acesta la pedeapsa menționată anterior (link – http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=11416).

Cu referire la toate cauzele anterior menționate, facem precizarea că trimiterea în judecată și acordul de recunoaștere a vinovăției reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetelor penale, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că toate comunicatele au fost întocmite în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.

