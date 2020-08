Avem o imagine, de ce a fost postată ea în spaţiul public, şi ce putem obţine noi din doar cât ni se arată?!

Păi mai întâi faptul că senatorul George Stângă, preşedintele Comisiei pentru agricultură din Senatul României, şi preşedinte al judeţenei peneleului lor, dă dovadă de un infantilism vast ca COVIDUL! El a rămas copt la minte, fix ca atunci când cică era gigolo pe nave de croazieră.

Dar să trecem la imagine, stânga şi dreapta fiind cele din punctul de vedere al privitorului. Aşadar, în dreapta, asortată pâna la mâna soţului care îi poposeşte pe muşchiul fesier, este prima doamnă din penele: Madam Stângăăăă! În dreapta senatorului, îmbrăcată în negru, se lipşte de acesta, o jună cu priviri languroase, care pare să ştie ce poate oferi pentru a obţine.

Cadrul este încheiat cu doamna în alb, din stânga. Ma întreb cum poate merge ea cu pantalonii aceştia terminaţi în fuste la ambii craci. Şi, vedeţi, sunt fuste cu trenă, ca la rochiile de mireasă!

Deci ne-am lămurit: în dreapta avem una bucată soţie George, apoi George, o lipitură încă necunoscută (aşteptăm date la comentarii), şi bomboana de pe colivă, mândra în alb! Ei, aici este chizdesenţa imaginii: se numeşte Daniela Enciu şi este fosta jurist consult al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Galaţi. Această fostă a fost numită recent manager interimar al instituţiei, cică pentru cel mult şase luni, medicul Mihai Polinschi fiind scos cu targa aia cu coviltir, după 18 ani de directorat al SJA Galaţi.

Cu toţii ştim că la noi interimatul a condus chiar statul, şi încă trei mandate, darămite un pârlit de SJA care, culmea, salvează vieţi, nu le ia.

Cum, Bianca, aşa tânără şi deja penelistă?!

La cererea cititorilor noştri bine informaţi, reluăm articolul „Şeful PNL, Stângă, a rămas tot gigolo” cu următoarea completare şi comentarii asupra ţinutelor vestimentare ale protagoniştilor din fotografie.

Este clar că toţi parcă joacă în alt film. Pe lângă ţinuta sport-elegantă a primei doamne a senatorului şi a soţului acesteia, cea a Biancăi Enciu contrastează violent.

Necunoscuta din articolul la care am făcut referire, adică Bianca, este fiica Danielei Enciu, făcută din jurist-consult directoreasă la Sericiul Judeţean de Ambulanţă. Domnişoara cu privire languroasă are o rochie de seară cu umerii goi şi cu decolteu adânc, posedând, desigur, un trup mulabil.

Mama Doina Enciu are o ţinută de parcă-i fugită de la salvare cu deux-piece-ul ei alb complet.

Ea este contrastul căci nu ne lămureşte deloc din ce film vine ea îmbrăcată în fustă cu trenă şi cu craci.

Uimirea mea este cum a putut fugi Doina Enciu de la salvare cu aşa o dublă trenă. Poate şi-o fi scos încălţările cu toc de 15 centimetri de i-a rămas aşa de lungă fusta cu craci.

Şi decorul este unul al contrastelor, nu doar ţinutele protagoniştilor.

În stânga imaginii avem o draperie grea, din pluş, somptuoasă. În schimb, în dreapta şi în fundal, se distinge un bar, dar şi ăla pestriţ, partea de jos cu partea de sus părând să semene cu nuca şi peretele.

Hasta la vista!