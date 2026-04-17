Ca dovadă că Grindeanu se află pe cealaltă lume

„Mă aflu astăzi aici, la Memorialul Durerii de la Sighet, un loc care poartă greutatea suferinței a mii de români”, scrie clar și la o oră de maximă vizibilitate pe rețelele sociale, Sorin Grindeanu. Fă, căzuto din mașina timpului, la Sighet se află Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței. Ăla cu Durerea e un serial al unei cucoane, care pe vremea când comunismul făcea victime, era șefa biroului partidului comunist pe Televiziunea Română.
–––
Chagall, Arlechin cu lună galbenă, Colecție privată
Cornel Ivanciuc 18 - aprilie - 2026

