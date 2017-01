Fă cunoştinţă cu profesorul din Galaţi care a plagiat o carte despre cum să nu plagiezi

Oprea nu se mai oprea din plagiat şi din profesorat(poveste care îţi arată, încă o dată, de ce învăţământul din România se duce dracului)

Şi directorul Registrului Comerţului, Oprea Răducan, are drepturi: 200 de zile amendă plagiat. Am scris şi rescris pe teme de ecologie morală, în idea că cineva trebuie să spună cum ajung mari atât de mulţi oameni mici. Unul dintre aceşti mici este profesorul, decanul şi directorul Răducan Oprea, care nu se mai opera din profitat, din profesorat şi din plagiat. Plagiatura a devenit a doua lui natură, îl reprezintă, ca şi Jaguarul din spatele Registrului Comerţului. Revenim asupra subiectului pentru că povestea de Galaţi a devenit virală pe internet, după ce Vice a scris despre minunea de la Galaţi. În fond, plagiate au fost, plagiate vor mai fi, ei şi? De ce nu şi o plagiere în familie? Poate îl facem brand de Galaţi, nu? Chestia este că Gabriel Bejan semnalează în Vice un superbrand de Galaţi: Răducan Oprea a plagiat, amendat, dar vai, vai, nu poate fi oprit din profesorat.

Curtea de Apel Bucureşti s-a pronunţat: condamnă pe fiecare dintre inculpaţii Oprea Răducan şi Oprea Ramona Mihaela

Directorul Oficiul Judetean al Registrului Comerţului şi fost decan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Dunărea de Jos Galaţi a fost condamnat de către Curtea de Apel Bucureşti pentru că a plagiat lucrarea unui alt profesor de la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. Oprea Răducan şi fiica acestuia, Oprea Ramona Mihaela , au publicat lucrarea “Iniţiere în medologia cercetării stiinţifice” în anul 2008, la editura Universităţii “Dunării de Jos”. La scurt timp s-a dovedit că cei doi au preluat în proporţie de 91% lucrarea “Metodologia cercetării stiinţifice. Elaborarea lucrărilor de licenţă, masterat, doctorat”, editia 1, Editura Didactică şi Pedagogică” semnată de Mihaela Rădulescu, cadru universitar la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti – Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare, care a susţinut că “Oprea Răducan şi Oprea Ramona-Mihaela au preluat integral chiar şi „Cuvântul introductiv” al cărţii originale, după ce au suprimat cuvântul „Autoarea” şi au adăugat deasupra textului expresia „Stimate cursant”. Curtea de Apel Bucureşti s-a pronunţat: „condamnă pe fiecare dintre inculpaţii Oprea Răducan şi Oprea Ramona Mihaela la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 10.000 lei fiecare, stabilită prin înmulţirea unui număr de 200 zile amendă cu suma corespunzătoare zilei amendă stabilită de instanţă la 50 lei. În baza art. 112 lit. a C.pen. dispune confiscarea celor 56 de exemplare tipărite de Editura Galaţi University Press, astfel cum au indicat în procesul verbal de la fila 311 DUP. În baza art. 19 alin. 5 C.p.p. rap. la art. 998 C.civ. şi urm. obligă în solidar inculpaţii la plata către partea civilă Rădulescu Mihaela a sumei de 5000 Euro cu titlu de daune morale. În baza art. 397 alin. 2 C.p.p. respinge ca neîntemeiată cererea părţii civile Rădulescu Mihaela de luare a măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor imobiliare ale inculpaţilor. În baza art. 274 alin.1,2 C.p.p., obligă fiecare inculpat la plata a câte 1400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. 276 alin. 2,4 C.p.p. obligă fiecare inculpat la plata către partea civilă Rădulescu Mihaela a câte 5000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare”.

I-am întrebat pe cei de la Universitatea „Dunărea de Jos” dacă nu este totuşi cam ruşinos pentru o instituţie de învăţământ superior să ţină în funcţie un profesor condamnat pentru plagiat. Mi-a răspuns chiar rectorul, Gabriel Iulian Bîrsan, şi am să citez acum exact punctul de vedere al acestuia:

„Conform informaţiilor existente pe site-ul http://portal.just.ro/, respectiv pe site-ul http://www.scj.ro, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi nu a fost parte în dosarul penal 5461/2/2013, neavând calitate procesuală. Caracterul temeinic şi fondat al hotărârii Comisiei de etică Universitară din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi cu privire la cazul indicat de dumneavoastră, a fost confirmat de Consiliul Naţional de Etică, prin dispozitivul Hotărârii nr. 1657/3.10.2014. Considerăm că am fost, suntem şi vom reprezenta un partener sincer de dialog, acţiunile instituţiei pe care o reprezentăm fiind caracterizate de transparenţă, democraţiei şi bună-credinţă în a respecta normele imperative ale legii, fundamentul fiind reprezentat de consolidarea polului de cercetare educaţională şi tehnologică în Universitatea ,, Dunărea de Jos” din Galaţi.”

Ştiu că nu ai înţeles nimic, aşa că am să încerc să-ţi traduc răspunsul rectorului: „Ne doare-n cur de decizia judecătorilor, pentru că universitatea nu a fost parte în proces, iar în ceea ce priveşte sancţiunile date celor doi, acestea sunt foarte bune, dovadă că au fost confirmate de Consiliul Naţional de Etică de la Bucureşti”. Deci hai, pa-pa.

Epilog: domnul Oprea mă urechează pentru că am adus vorba de „morală”

L-am sunat şi pe profesorul Răducan Oprea, să-l întreb dacă nu cumva are de gând să se retragă singur din cariera universitară, din motive de „morală”. Am avut un dialog extrem de scurt, dar intens:

„- De ce să mă retrag? Ce, mi-a interzis cineva? – Poate aşa ar fi moral…- Să mă retrag că zici tu?

– Totuşi există şi morală, domnule Oprea…- Bun, la revedere!.” Şi mi-a închis telefonul.

Dar pe cea mai proastă veste am păstrat-o la sfârşit. M-am interesat dacă se mai poate face ceva, pentru ca profesorul Oprea să fie împiedicat cumva să mai predea studenţilor din Galaţi. Ei bine, nu prea se mai poate face nimic. Din câte mi s-a explicat, atâta vreme cât există o decizie a Consiliului Naţional de Etică, nu mai pot fi date sancţiuni.

Ştiu, ai să mă contrazici, că aşa au fost şi cazurile Gabriel Oprea şi Viorel Ponta, şi totuşi li s-au retras, până la urmă, titlurile de doctori. Atenţie însă, aici nu e vorba despre un doctorat, care, într-adevăr, poate fi analizat de instituţia numită CNATDCU, ci despre o lucrare ştiinţifică predată la universitate.

Şi acum să-ţi explic de ce te-am rugat la început să ţii mine despre ce era vorba în lucrarea „scrisă” de Oprea şi fiica sa. Deci profesorul care a avut tupeul să plagieze o lucrare care trebuia să te înveţe cum să-ţi iei licenţa sau doctoratul pe bune, este în continuare în spatele catedrei şi le predă studenţilor.

Nici nu-s sigur că mai merge placa aia cu „Incredibil, frate!”.