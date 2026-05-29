Iată că inevitabilul s-a întâmplat

În noaptea asta, o dronă a lovit un bloc cu zece etaje din Galaţi! Drona a lovit casa liftului și s-a prăbuşit pe acoperiş. După explozie, incendiul a izbucnit într-un apartament de la etajul 10. Două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital, alte două (inclusiv un băiețel de 14 ani) au avut reacții acute la stres. Au mai fost afectate două case de scări ale blocului și cinci autoturisme. 70 dintre locatarii blocului rămân evacuați până la încheierea verificărilor, inclusiv asupra structurii blocului, iar traficul rutier este restricţionat pe ambele sensuri de deplasare ale străzii Brăilei, între intersecţiile cu străzile Roşiori şi Traian Mesajul.

Forțele Aeriene Ucrainene raportaseră anterior un atac al unui grup de drone rusești asupra regiunii Odesa, în direcția Reni. RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galaţi a fost emis cu câteva minute înainte de impact. Dar, spuneți-mi și mie ce folos că drona a fost urmărită de radare până în zona de sud a municipiului Galaţi, iar două aeronave F-16, sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române, au decolat de la Feteşti… ca să ce? Să urmărească țintele? Din câte înțeleg, piloții aveau, totuși, permisiunea să le atace. Apropo, se pare că e vorba despre drone rusești de tip Gherani-2. Să vedem ce ne zice Ministerul Apărării la conferința de presă de la 8.30…

Deocamdată e cât se poate de limpede că războiul din Ucraina se extinde și asupra noastră. La modul direct. Și bâțâiala cu fundul în două luntri nu mai merge. Putin nu se va opri decât dacă va fi oprit. Ucraina a înțeles demult acest fapt incontestabil. Așa că aplică sancțiuni cu adevărat eficiente.

Conform canalelor Telegram, după un atac cu drone, arde rafinăria Lukoil-Volgogradneftepererabotka din Volgograd. Acesta este cel puțin al 10-lea atac asupra acestei rafinării. Locuitorii din Volgograd au relatat despre numeroase explozii, iar guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Bociarov, a declarat că o dronă a lovit și un bloc de apartamente din cartierul Krasnooktiabrski.

De asemenea, în orașul Iaroslavl, a fost anunțat din nou un atac cu drone, iar autostrada spre Moscova a fost blocată. Se pare că a fost lovit un depozit de petrol din zona industrială, dar deocamdată nu dispun de informații confirmate.

Înainte de toate astea, Forțele de Apărare ale Ucrainei au lovit un tren cu combustibil și muniții în gara din Ilovaisk, regiunea Donețk, iar Statul Major General al FAU a confirmat că în noaptea spre 27 mai, a fost lovită rafinăria de petrol Tuapse din regiunea Krasnodar și alte obiective strategice inamice în regiunile Voronej, Taganrog și Sevastopolul ocupat temporar din Crimeea. #SlavaUkraini #HeroyamSlava