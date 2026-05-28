Galaţi …cu Ausschnitt si fara Ausschnitt

In anul 1882, prin actul de vanzare cumparare cu nr. 950, autentificat la Tribunalul Covurlui S I, Osias Ausschnitt, cumpara un loc de casa, cu vie si resturile unui bordei, in strada Mavromol, fosta Ulita Dintre Vii. Strada era inca la inceputurile ei, imobilul cumparat avand numarul 156, numar care prin numeroase schimbari ajunge in perioada interbelica la 100. Industriasul Ausschnit, ridica aici, nu prea sus, casa in stil austriac, cu arhitectura sobra si solida.

Imobilul era amplasat nu departe de intersectia Mavromol cu strada Holban, intersectie des rascolita de vanzari si revanzari, evenimente care de multe ori iau drept reper casa industriasului Ausschnitt. Spatiul generos de la intersectia celor doua strazi fusese propus in 1867, ca loc de ridicare a constructiei ce avea sa adaposteasca Gimnaziul.

Imobilul industriasului se invecina la vest cu strada Mavromol, devenita mai tarziu General Berthelot si Balcescu, la est cu proprietatea Kopel Feldman, la nord cu grecul V. Angheli iar la sud cu proprietatea Gh. Ivanciu, vanduta doctorului Alexandrescu, astazi Directia de Statustica.

In 13 septembrie 1921, Max Ausschnit, cumpara de la Leon Climis, unul din urmasii lui Dimitrie Climis, imobilul din strada Domneasca nr. 104 -106, fost 92.

Initial a fost aici o singura proprietate. In anul 1921, urmasii lui Dimitrie Climis, o impart in doua si o vand; in martie 1921 partea de nord o vand bijutierului S. Ruber, iar partea de sud in septembrie 1921 lui Max Auschnit. Inclin sa cred ca imobilele sunt ridicate de Dimitrie C. Climis care primise autorizatia de la primarie in ianuarie 1882.

Timpul se precipita si in martie 1923, Edgar Ausschnitt, comerciant, cu procura de la tatal sau Osias Ausschnit, vinde lui Isac Rothman, imobilul din strada General Berthelot Nr.100, pentru suma de 1 100 000 lei, cumparataorul fiind unul din apropiatii in afaceri al familiei Ausschnitt.

Prezenta familiei Ausschnitt in agitatia protipendadei galatene este sporadaica si uneori, vorba lui Nenea Iancu, lipseste cu desavarsire. Timpul de locuire in imobilul de pe strada Domneasca, numit astazi fortat Casa Ausschnitt, este neansemnat. Sunt informatii care atesta ca o parte din casa, lungi perioade de timp a fost inchiriata. La numarul 106, partea din imobilul initial vanduta de familia Climis bijutierului S. Rubis, a functionat o lunga perioada de timp, Consulatul Italian.

Osias Ausschnitt pleaca la cele vesnice, la 24 iunie 1926. Se afla atunci la Viena. Mostenitorii sai isi rezolva problema mostenirii a ceea ce lasase din punct de vedere imobiliar la Galari, printr-o CONVENTIE, incheiata la Viena de Notarul Public Dr. Eugen Schenk, in iunie 1926 si transcrisa la Tribunalul Covurlui S.I. in 21 decembrie 1926. Semnatarii; Clara Ausschnitt sotia, fii Max si Edgar Ausschnitt,Gisela, Leonori, Steffi si Elsa fice.

Singurile persoane cu locuinta la Galati, dar la nr.106 pe strada Domneasca sunt sotia Clara Ausschnitt si Edgar Ausschnit. Restul la viena si Paris.

Doua imobile mai sunt consemnate in Galati, proprietate a familiei Ausschnitt; Portului nr.25 si Sf. Apostoli nr.5.

Muncitoresti.pe Imobilul din Domneasca104-106(fost 92) azi nr 70, este vandut de Max Ausschnitt din Bucuresti, lui Alexandru H. Kesseoglou, ,,locul si cu toate constructiile si inbunatatirile aflate pe el ..” astfel cum il stapanea la acea data si cu urmatorii vecini; fata la vest, strada Domneasca 36 metri si 57 centimetri, la nord S.Ruber 32 metri si 50 centimetri si Olteanu 8 metri 65 centimetri, la est cu proprietatea mayer, capitan Marinescu, maior Paul Ionescu, Petrovici, Felic si Tudorie iar la sud in dreapta cu Ministerul Muncii si Ocrotirii Sociale , Casa Asigurarilor Patronale sio latura de 46 metri si 80 centimetri.

Pretul vanzarii, 6 000 lire sterline, achitat pana in iunie 1929.

De la familia Kesseoglou, imobilul a fost preluat de stat cu decretul 111/1951.