Newsletter pe Legale #293

⚖️ juridic
- ANSVSA a controlat cantina British School of Bucharest (Ilfov) și a găsit nereguli grave: inclusiv pește expirat din anul trecut. Au dat amenzi de 27.000 lei și au scos din circuit cam 60 kg de alimente expirate. Cantina și laboratorul de patiserie au fost suspendate 30 de zile, iar loturile periculoase merg la incinerare.
- Un bărbat din Cluj-Napoca a fost condomnat după ce și-a terorizat fosta iubită printr-o aplicație bancară. Îi trimitea transferuri de 5–100 lei cu amenințări, deși avea ordin de protecție și brățară electronică. A primit 2 ani și 11 luni cu suspendare, plus 8.000 euro daune morale și 90 de zile muncă în folosul comunității.
- Tribunalul Vrancea a suspendat Ordinul Prefectului Vrancea nr. 132/16.03.2026 despre tăierea posturilor din primării. Decizia e executorie, dar nu definitivă: recurs în 5 zile și acțiune în anulare în 60 de zile. După Covasna (Ordinul nr. 52/12.03.2026), Ilie Bolojan zice că ordinele din 5 județe vor fi anulate și primăriile primesc doar plafoanele pe locuitori.
- Un român stabilit în Elveția (inculpatul D.) și o femeie din Oradea (inculpata P.) au fost trimiși în judecată la Tribunalul Bihor pentru înșelăciuni din pandemie. Au luat avansuri de 2.114.905,35 euro și 1.884.597,49 lei de la SC A SRL Săcădat, SC T SRL Oradea și SC M SRL Oradea pentru linii de producție măști/mănuși și melt‑blown. Au livrut mult sub ce au promis (FFP2 25-28 măști/minut, 200-270 kg/zi) și au direcționat banii spre imobile și mașini de lux; Parchetul a pus sechestru până la valoarea pagubei.
- Guvernul a decis prin OUG 89/2025 că RO e-Factura devine obligatorie de la 1 iunie 2026 pentru persoane fizice pe CNP cu venituri independente/drepturi de autor. Îi prinde pe jurnaliști, scriitori, traducători, artiști, creatori de conținut și freelanceri: facturi XML (UBL 3.0) prin SPV, în max 5 zile lucrătoare. Alexandru Nazare a anunțat pe 19 mai un amendament: pentru CNP, e-Factura ar putea deveni opțională dacă trece în Parlament.
- Un elev de 15 ani din Buhoci, județul Bacău, a murit joi, 21 mai, la școală, în pauza dintre ore. Polițiștii și ambulanța au încercat resuscitarea, dar băiatul a decedat, a spus Cătălina Crețu (IPJ Bacău). IPJ Bacău a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările.
- ANAF a publicat Ordinul nr. 603/2026 și schimbă procedura de recalculare din oficiu a CASS. Regulile se aplică la recalcularea contribuțiilor datorate pentru anul 2025, inclusiv pentru cei care plătesc voluntar ca să fie asigurați. Pot primi acasă „Decizie de recalculare” oameni cu venituri din chirii, drepturi de autor, investiții sau chiar fără venituri, fără să depună cerere.
- Curtea de Apel București a decis definitiv: Mario Iorgulescu execută 8 ani și 8 luni de închisoare. Pedeapsa vine după accidentul din 8 septembrie 2019, când a murit un tânăr de 24 de ani, iar el avea 1,96 g/l alcoolemie și era sub influența cocainei. Instanța i-a păstrat și interdicțiile pe 5 ani, inclusiv dreptul de a conduce, iar el e fiul lui Gino Iorgulescu (LPF).
- Tánczos Barna zice că ANSVSA scoate o OUG (azi sau cel târziu joi) cu reguli noi la creșterea porcului, ca să taie focarele de pestă porcină africană. Vrea regionalizare și limitarea mișcării porcilor din ferme și gospodării, ca să repornească exporturile în UE și țări terțe. Barna începe controale neanunțate în supermarketuri: în aprilie porcul era 5–5,5 lei/kg viu, dar costul real trece de 6,5 lei/kg, deci fermierii pierd bani.
- Camera Deputaților a votat schimbări la RO e-Factura, cu aplicare înainte de 1 iunie. Persoanele fizice identificate fiscal prin CNP scapă de obligație și rămân cu e-Factura opțional, iar agricultorii persoane fizice și institutele culturale străine primesc excepții. Dar pentru PFA/activități economice pe CNP (meditații, drepturi de autor etc.), obligația revine din 1 iunie 2026; neconformarea poate aduce 15% penalizare sau amenzi 1.000–2.500 lei.
- UE împinge România să aplice Regulamentul 2024/1028: fiecare cazare listată pe Airbnb/Booking primește cod unic prin SITUR, altfel riști delistare. de la 1 iunie 2026, persoanele fizice pe CNP intră obligatoriu în RO e-Factura: Formularul 082 până la 26 mai 2026 + cont SPV. Regula rămâne dură: până la 7 camere mergi pe CNP (10% impozit, 30% cheltuială forfetară); de la 8 camere trebuie PFA/SRL + CAS/CASS.
- Mega Image a pierdut definitiv încercarea de a anula amenda record de ~2 milioane euro dată de Consiliul Concurenței. Curtea de Apel București a respins cererea în decembrie 2023, iar Înalta Curte a respins recursul. Totul a pornit de la date de preț considerate greșite (ex: ulei 1L la 3,69 lei), spune Bogdan Chirițoiu.
- AUR a împins un proiect prin Senat, adoptat cu sprijinul PSD și al opoziției. ONG-urile trebuie să depună anual la ANAF declarații cu toate veniturile și sursele, iar pentru donații peste 5.000 lei apar și numele donatorilor persoane fizice. Dacă nu respectă regula: suspendare până la 1 an, apoi dizolvare de drept.
- România trebuie să transpună Directiva UE 970/10-mai-2023 până la 07.06.2026, ca să bage transparența salarială pe bune. La interviu, angajatorii trebuie să spună salariul/intervalul și nu mai au voie să te întrebe cât câștigi sau ai câștigat. În firmă apar rapoarte (de la 100 angajați), prag de 5% diferență F/M și amenzi de 10.000–20.000 lei (20.000–30.000 la repetare), explică avocatul Răzvan Popescu.
- Camera Deputaților a adoptat schimbări în Codul fiscal: plafonul de scutire de TVA urcă de la 300.000 lei la 395.000 lei, din 1 septembrie 2025. Tot atunci, firmele mici pot cere regim special de TVA în alte state UE dacă stau sub 100.000 euro cifră de afaceri la nivel UE. Amendamentul lui Mircea Vasile Govor scutește de accize alcoolul tradițional pentru consum propriu până la 200 litri/an pe gospodărie; Adrian Cozma, Vass Levente și Andrei George Plujar au criticat riscurile.
- Consiliul Concurenței a amendat C.N. „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța cu 1,6 milioane lei. Motivul: nu a implementat măsurile CSDN din Decizia nr. 1/2025 despre remorcarea navelor în Portul Constanța. În plus, curg amenzi cominatorii de 12.546 lei/zi (1% din cifra de afaceri zilnică medie 2025) până se conformează.
- Consiliul Concurenței a făcut controale inopinate într-o anchetă despre licitații trucate pentru microbuze electrice pentru elevi, pe bani PNRR. Sunt vizate Aveuro Internațional SRL, C&I Eurotrans XXI SRL, Amperio Energy SRL și QEV Technologies S.L (Spania), suspectate de împărțirea pieței și fixarea prețurilor. Dacă se confirmă, firmele riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri, dar pot scăpa sau reduce sancțiunile dacă cooperează prin programul de clemență.
- Wiz Khalifa a fumat canabis pe scenă la Beach, Please! (vara 2024) și ar fi avut încă 18 grame la el. După amendă de 3.600 lei (început 2025), Curtea de Apel Constanța i-a dat definitiv 9 luni cu executare la final de 2025. Nu s-a prezentat din decembrie 2025, e în urmărire internațională; scenariile: prescripție ~5 ani + 9 luni sau grațiere via Donald Trump–Nicușor Dan.
- Curtea de Apel din Paris a găsit Air France și Airbus vinovate de ucidere din culpă corporativă, pentru prăbușirea zborului AF447. Accidentul din 1 iunie 2009 (Rio de Janeiro–Paris) a ucis 228 de oameni: 216 pasageri și 12 membri ai echipajului. Fiecare companie plătește amenda maximă de 225.000 euro, deși familiile spun că e o sancțiune simbolică.
- Avocata L.L. din Iași l-a dat în judecată pe F.B.A. după o recenzie de 1 stea din 5 pe Google. A cerut 10.000 de euro daune și ștergerea comentariului, deși avea 84 de recenzii și nota 4,8. Tribunalul i-a respins cererea: avocatul are obligație de mijloace, nu garanție de rezultat.
- UE vrea să interzică aplicațiile AI care „dezbracă” oameni din poze și fac nuduri fără consimțământ. Legiuitorii au bătut palma pe 7 mai, iar până în decembrie 2026 dezvoltatorii și magazinele de aplicații trebuie să le scoată. La nivel mondial au trecut de 705 milioane descărcări; în 2024 au sărit cu 118%, iar 99% dintre victime sunt femei.
- Sorin Grindeanu a sesizat CCR pentru un conflict Parlament–Guvern pe OUG 38/2026 (Programul SAFE). El spune că Guvernul a emis ordonanța după moțiunea de cenzură din 5 mai 2026 și a publicat-o pe 8 mai 2026. În plus, Guvernul ar fi băgat 12 articole noi pe 5 mai, peste legi deja în Parlament, și a forțat rolul de „legiuitor”.
- Nicușor Dan a atacat la CCR legea cu cotele pentru urșii bruni din 2026. El contestă planul cu 859 urși la „prevenție” + 110 la „intervenție”, zicând că încalcă Constituția și Directiva Habitate. CCR discută sesizarea pe 24 iunie, iar Nicușor Dan cere anularea legii în ansamblu.
- PSD a depus plângere penală pe numele lui Ludovic Orban pentru plata despăgubirilor către frații Ioan și Viorel Micula. PSD spune că Orban a împins HG nr. 917/2019 și a suplimentat bugetul Finanțelor cu 912.500.000 lei din Fondul de rezervă. Banii au mers către Micula și firmele European Food, Starmill și Multipack, deși litigiul ICSID era vechi (arbitraj 2005, decizie 2013).
- La protestul masiv anti-Aleksandar Vucic din Belgrad, poliția a reținut 23 de persoane după ciocniri apărute când mulțimea se dispersa. Ivica Dacic a zis că îi identifică pe toți cei care au atacat poliția; au fost răniți și polițiști, și manifestanți. În Piața Slavija au fost ~34.300 oameni (după poliție) sau peste 100.000 (surse independente), iar protestul a cerut alegeri anticipate înainte de 2027.
- În România, te poți angaja de la 16 ani, iar de la 15 ani doar cu acordul părinților, conform Legii nr. 53/2003 (Codul muncii). Sub 18 ani ai program max. 6 ore/zi și 30 ore/săptămână, fără ore suplimentare sau muncă de noapte, plus pauză de 30 min dacă treci de 4,5 ore. Angajatorii care încalcă regulile riscă penal: 3 luni–2 ani închisoare (sau amendă) pentru angajare ilegală și 1 lună–1 an pentru salarii sub minim, repetat.
- Primăria Timișoara a luat o amendă de 105.000 lei pentru bolovanii puși pe spațiile verzi, ca să oprească parcarea. Garda de Mediu (comisar-șef Luci Mușuroi) zice că bolovanii tasează solul și distrug vegetația. Viceprimarul Paula Romocean spune că amenda nu are logică și că Primăria o contestă; dacă rămâi, se plătește din bugetul local.
- Din 1 septembrie 2026, Acordul România–SUA îți lasă să „aduni” anii munciți în ambele țări la pensie. România plătește partea pentru anii lucrați aici, iar SUA plătește partea pentru anii lucrați acolo. Acordul e semnat la București pe 23 martie 2023 și taie și problema dublei contribuții.
- Ministerul Muncii (MMFTSS) propune în noua lege a salarizării sporuri de până la 40% din salariul de bază pentru angajații din instituții publice care lucrează pe proiecte cu fonduri europene. Primarii/viceprimarii și președinții/vicepreședinții de CJ pot lua până la 20% în plus la indemnizația lunară, în limita bugetului aprobat. Dragoș Pîslaru spune că sporurile sunt prinse în acordul cu Comisia Europeană, iar 45% din sume vin din bani europeni.
- CNAIR a câștigat definitiv la Roma disputa cu Webuild (fost Astaldi) și poate executa garanția de peste 87 milioane lei. Banii sunt penalități pentru întârzierile la Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila, inaugurat pe 6 iulie 2023. Contractul podului a fost de 1,996 miliarde lei (fără TVA), iar recepția finală s-a închis abia în 2025.
- În noaptea de vineri, 22 mai, un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații spun că au sunat la 112. Ei susțin că li s-a spus că „nu este o urgență”, așa că au stat de pază toată noaptea ca să protejeze turiștii. Pe fond, Nicușor Dan a cerut CCR să blocheze legea cu vânătoarea în 2026: 859 urși (prevenție) + 110 (intervenție), aproape 1.000.
- Pe 22 mai, Tribunalul Botoșani a respins ca nefondată acțiunea Lăcrămioarei Axinte împotriva Universității București. Axinte voia să oblige UB să publice acte despre studiile lui Nicușor Dan (1989–1992), inclusiv foaia matricolă și diploma. Decizia e „cu recurs”, iar Axinte a spus că există neconcordanțe între CV-uri și perioadele de studii din România și Franța.
- Dragoș Pîslaru a pus pe masă un plafon de 174 miliarde lei pentru salariile bugetarilor în 2027, față de 166 miliarde lei acum (+8 miliarde). Legea salarizării taie 87 din 151 de sporuri (cam -56%) și limitează sporurile la max 20% din salariul de bază. Pentru 44% dintre bugetari (circa 528.000 oameni), baza nu acoperă tăierile, dar rămân la venitul actual prin plăți compensatorii.
- Consiliul Concurenței a amendat Esaote SpA, Esaote Europe B.V. și distribuitorii DTL Medical SRL, Camed Medical Systems GmbH și BMS Ultraschall cu peste 1,27 milioane euro. Între 2020-2022, companiile ar fi restricționat vânzările paralele de echipamente Esaote, blocând clienți din România și din afara României. Rezultatul: România a fost izolată pe piața UE, iar concurența și prețurile la echipamente de imagistică (ultrasunete, RMN) au fost afectate, inclusiv pentru spitale.
- În 2023, o angajată din zona Varese a fost concediată după ce a dormit 30 de minute la birou, în pauza de masă. Tribunalul din Varese a anulat concedierea și a zis clar: nu era abatere gravă, mai ales că femeia revenise din concediu de maternitate în ianuarie. Compania trebuie să plătească despăgubiri de ~35.000 euro (15 salarii), plus compensația de concediere, contribuții restante și dobânzi.
- Șerban Brădișteanu a pierdut la CEDO și rămâne fără aproape 810.000 euro confiscați. Instanța a zis clar: confiscarea a fost pe civil, nu penal, deci nu e „judecat de două ori”. ANI găsise diferențe de peste 3,5 milioane euro și 414.000 USD, iar definitiv i-au luat 748.000 CHF.
🕵️ interesante
- Cseke Attila schimbă finanțarea spitalelor: banii nu mai vin după numărul de paturi. Ministerul Sănătății + CNAS trec pe plata după servicii medicale și numărul de pacienți tratați. CNAS estimează că 98,19% dintre spitale ies pe plus în 2026 vs 2025, unele cu +15,06%.
- Guvernul Thailandei taie sejurul fără viză la 60 la 30 de zile pentru turiști din peste 90 de țări. Rashada Dhnadirek zice că sistemul a fost abuzat, iar ministrul de externe Sihasak Phuangketkeow leagă decizia de lupta cu criminalitatea. Regula a fost extinsă în iulie 2024, iar acum turismul (peste 10% din PIB) țintește ~33,5 milioane de vizitatori anul ăsta.
- Kaja Kallas zice că UE ar putea tăia finanțarea pentru țările în curs de dezvoltare care susțin Rusia sau Iranul. Miza e uriașă: strategia Global Gateway, cu buget de ~300 miliarde € pentru infrastructură, energie și digital. Josef Síkela vrea prioritate pentru companiile europene, iar banii merg mai ales spre Africa, plus Asia și America Latină.
- Primăria Municipiului București, cu primarul general Ciprian Ciucu, vrea să facă 9 parcări noi în parteneriat public-privat. 8 vor fi subterane (Câmpineanu–Academiei, Ateneul Român, Piața Amzei, Sala Palatului, Lahovari, Cantacuzino, Mihai Vodă, Spitalul Colțea). 1 va fi supraterană pe Splaiul Dâmboviței (Națiunilor Unite), iar în 2026 au pus 500.000 lei pentru consultanță și studii.
- OCDE zice că elevii din România încep engleza la 6 ani (media OCDE: 7 ani). Problema: fac doar aproape 1,5 ore pe săptămână până la 15 ani — a doua cea mai mică intensitate din OCDE/UE. Polonia e și mai jos (sub 1h15), iar România intră în PISA 2025 cu test de engleză; doar 34% dintre români vorbesc conversațional.
- Guvernul României, la propunerea MAE, a aprobat declasificarea documentelor diplomatice din 1 ianuarie 1990 – 31 decembrie 1992. Sunt 5.376 de dosare (768 mape), cam 100 de metri liniari, cu teme ca mineriadele din iunie 1990, primele alegeri libere și vizita Regelui Mihai în 1992. Oana Ţoiu spune că urmează inventariere + digitalizare, iar accesul public vine treptat, cu excepții pentru cifrul de stat și securitatea misiunilor.
- Ciprian Ciucu a desființat terasa lui Chef Joseph Hadad de pe strada Benjamin Franklin, lângă Ateneul Român. Hadad (MACE și CAJU by Joseph Hadad) a confirmat că terasa a fost ridicată, dar n-a vrut să comenteze. Primăria Capitalei continuă campania de eliberare a trotuarelor, cu demolări în Cișmigiu, Herăstrău și centrul Bucureștiului.
- Nicușor Dan l-a numit pe Radu-Ioan Mogoș consilier de stat la Administrația Prezidențială. Numirea intră în vigoare din 25 mai 2026, prin decret semnat joi. Radu-Ioan Mogoș e conferențiar universitar la ASE București, pe Informatică și Cibernetică Economică.
- Cuba face planuri de urgență pentru clădiri publice, de frica unui „atac imperialist”, și dă instrucțiuni populației. Tensiunile au sărit după vizita directorului CIA, John Ratcliffe, la Havana, unde a acuzat Cuba de spionaj rusesc și chinez. În SUA, procurorii analizează inculparea lui Raul Castro pentru doborârea a 2 avioane „Brothers to the Rescue” în 1996, iar Miguel Díaz-Canel zice că oamenii sunt gata „să-și dea viața”.
- România primește 14,3 milioane euro de la UE pentru pagubele din inundațiile din mai 2025. Comisia Europeană a aprobat banii din Fondul de Solidaritate, a spus Ioana-Nadina Dogioiu. În mai–iunie 2025 au fost evacuate 125 de persoane (Brașov, Covasna, Harghita) și 27 au rămas izolate în Neamț.
- Guvernul Germaniei, prin comisia de pensii (13 membri), vrea să recomande creșterea vârstei de pensionare de la 67 la 70 de ani. Planul e treptat: 68 la începutul anilor 2040, 69 la începutul anilor 2050, 70 pe la începutul anilor 2060. Ca să „țină” sistemul, comisia mai discută și scăderea nivelului pensiilor la 46% (de la puțin peste 48%), cu recomandări pe 30 iunie.
- Primăria Capitalei, cu Ciprian Ciucu în prim-plan, schimbă regulamentul pentru evenimente private pe domeniul public. Organizatorii vor depune o singură cerere, iar PMB promite răspuns final „Da/Nu/Da, cu condiții”, cu plata abia la final. Din 2026 intră în practică: criterii pe punctaj + tarife indexate; Ciucu a dat exemplul Kiseleff „2.000 euro pe weekend”.
- Austria reintroduce din iulie cote la reîntregirea familiei, după o suspendare de 1 an. Parlamentul a votat limitarea „sosirilor secundare”, pe motiv de capacitate de primire. În 2023-2024 au intrat peste 17.000 de persoane (mai ales copii din Siria), într-o țară de 9,2 milioane.
- De la 1 mai, Ciprian Ciucu a tăiat gratuitatea pentru hibride în parcările „dunga albastră”, iar cererile de abonamente au sărit cu 75%. Între 1–15 mai s-au depus 2.620 cereri, iar încasările PMB au trecut de 8,4 milioane lei (vs 4,8 milioane lei în prima jumătate din martie). Bucureștiul are acum 47.520 locuri „albastre” (de la 46.000), după +1.400 locuri noi; gratuitatea rămâne doar la mașinile 100% electrice până la final de 2027.
- Cercetători de la Universitatea din Évora zic că testele de scris de mână pot prinde devreme declinul cognitiv. Au testat 58 de seniori (62–99 ani): 38 cu afectare cognitivă, 20 sănătoși, cu stilou + tabletă digitală. La dictare s-a văzut clar diferența: cei cu declin au scris mai lent, cu mai multe trăsături scurte, iar metoda ar putea fi mai ieftină decât scanările cerebrale.
- CBS trage cortina peste „Late Show” după 33 de ani, cu ultima ediție joi seară. Stephen Colbert (gazdă din 2015) l-a chemat pe David Letterman și au făcut un protest la Ed Sullivan Theater din New York. CBS zice „motive economice”, maar suspiciunile cresc după acordul de 16 milioane $ al Paramount cu Donald Trump.
- Ionuț Cristache și Doru Bușcu au vorbit despre ONG-uri ca Declic și Funky Citizens. Cristache zice că au cerut ani de zile „transparență”, dar acum refuză transparentizarea finanțărilor. Bușcu spune că ONG-urile au făcut presiune în protestele #rezist (Roșia Montană, Chevron), apoi au dispărut când s-au dus finanțările.
- Daniel Băluţă zice că extinderea Parcului Tudor Arghezi din Sectorul 4 va chema „Donald Trump”. Tot el a anunțat că patinoarul Berceni Arena va purta numele lui Doru Tureanu. Peste 116.000 de oameni au votat online, iar numele „Donald Trump” a stârnit scandal în comentarii.
- SANADOR aduce în premieră în România examenul PET-CT PSMA, la Centrul Oncologic. Investigația ajută la stadializarea cancerului de prostată și prinde recidive/metastaze mici, fără drumuri în străinătate. Rezultatul: timpi mai mici de așteptare, costuri semnificativ mai mici și îngrijire continuă pentru pacienți.
- Tragedie în cartierul Episcopia din Oradea: un tren de călători Satu Mare–Oradea a lovit o mașină la o trecere la nivel. Apelul la 112 a venit la 18:35, iar SMURD Oradea și pompierii au intervenit cu echipaje de descarcerare. În autoturism erau un bărbat și o femeie, dar medicul a declarat decesul ambilor la fața locului.
- România a trimis peste 4.000 de oi în Algeria cu avioane cargo, o premieră logistică la export. ANSVSA, prin Alexandru Bociu, zice că zborul durează 2,5 ore vs. până la 8 zile pe mare. Algeria vrea ca necesarul pe 2026 (inclusiv Eid al-Adha) să vină exclusiv din România; în ultima lună au plecat deja peste 600.000 de ovine.
- Mohammad Kiwan, student anul V la Medicină Veterinară în Iași, folosește fertilizare in vivo și mame surogat ca să scoată cai pursânge arabi campioni. Un transfer de embrioni costă 3.000 € și poate duce la 2, 5 sau chiar 10 mânji pe an, în loc de 1. La el în Israel are 30 de cai; un pursânge pornește de la 20.000 €, iar cel mai scump vândut de el a fost 220.000 €.
- Sâmbătă seara, Max Korzh umple Arena Națională cu aproape 39.000 de bilete vândute, majoritatea luate de străini. Peste 40.000 de oameni din Ucraina, Polonia, Republica Moldova și Belarus sunt așteptați în București. MAI, Poliția și Jandarmeria (Ana Maria Burchi) bagă restricții de trafic și controale după ce la Varșovia au fost reținuți peste 100 de fani.
- Rusia a impus restricții la aeroportul Khrabrovo din Kaliningrad, prima dată de la începutul războiului cu Ucraina. La 19:30, 4 zboruri aveau întârzieri (2 din Sankt Petersburg, 1 din Perm, 1 din Nijni Novgorod), iar zeci erau blocate în aer. Aeroportul e la peste 800 km de granița Ucrainei, iar în sudul Rusiei peste 80 de zboruri au fost întârziate/anulate și 14.000 de pasageri au rămas blocați.
- Nicușor Dan ar urma să desemneze azi sau mâine un premier ca să strângă o majoritate pro-occidentală. Favorit e Eugen Tomac (PMP), eurodeputat ales pe listele USR și consilier al președintelui din octombrie 2025. Tomac ar încerca un guvern cu PSD, UDMR și minoritățile, după ce Guvernul Ilie Bolojan a căzut pe 5 aprilie.
- România e pe ultimul loc în UE la accesul la medicamente inovatoare: pacienții așteaptă în medie 1.110 zile până la compensare. Din 168 de medicamente aprobate în Europa (2021-2024), doar 28 erau compensate la început de 2026 — adică 17% (vs 45% media UE). În oncologie România compensează 20% (vs 51% UE), iar la boli rare 13 din 66 (≈20% vs 43% UE).
- Un băiat de 14 ani din județul Timiș e în stare critică la ATI, după ce a căzut de pe trotineta electrică. Ovidiu Bedreag, medic primar ATI la Spitalul Județean din Timișoara, spune că leziunile cerebrale sunt extinse și șansele sunt extrem de mici. În 2024 au fost peste 2.000 de accidente cu trotinete electrice în România și 14 morți, iar în Timișoara au apărut zeci de adolescenți filmați printre mașini.
- În plin război, Kievul s-a trezit cu un scandal: Andrii Ermak (fost șef al Biroului Prezidențial) se consulta regulat cu astroloaga Veronika Anikievici. Sondajele KIIS: 35% dintre ucraineni cred în astrologie, 25% în extrasenzorial, 15% în tarot; 43% aderă la cel puțin una. În 3 zile, propaganda pro-rusă a pompat peste 1.200 de postări și 21 de milioane de vizualizări pe tema „ocultismului” de la Kiev.
- BBC revine pe română și lansează BBC News România, cu site și social media. versiunea în română pornește din 23 iunie, iar BBC News Magyarul din 16 iunie. Kateryna Khinkulova conduce editorial; BBC închisese redacția română în 2008, după 68 de ani.
- Între 26–29 mai 2026, se închide temporar linia București Nord–Aeroport Henri Coandă T1, zilnic 10:30–15:30, pentru mentenanță. CFR Călători oprește 12 trenuri (R-M 7919 până la R-M 7932) în intervalul ăsta, dar alte 36 merg normal. TPBI bagă înapoi autobuzul 780 Gara Basarab–Aeroport Henri Coandă, între 10:00–16:00, ca să nu rămâi pe dinafară.
- O școală de stat din București le-a cerut părinților de clasa I câte 600 lei/copil pentru „Serbarea abecedarului” la restaurant. Szabo Odon (deputat UDMR) a trimis sesizare la Ministerul Educației și către ministrul Mihai Dimian. El spune că practica lovește în gratuitatea școlii și poate crea presiune și discriminare între copii.
- Depunerile dese de numerar sau sumele mari băgate la bancomat pot aprinde beculețe la bănci și la ANAF. Problema începe când banii din cont nu se pupă cu veniturile declarate oficial, mai ales dacă n-ai venituri constante. Și „felierea” în mai multe depuneri într-un timp scurt, ca să eviți praguri de raportare, poate declanșa verificări.
🛒 (e)-commerce
- Camera Deputaților a votat o lege care lasă firmele private să dea angajaților bani din profit. Plafon: până la 15% din profitul brut de anul trecut; vot: 192 pentru, 2 contra, 97 abțineri. Adrian Negrescu și Ioana Arsenie zic că poate deveni optimizare fiscală și poate tăia din taxele strânse la buget
- UE a bătut palma miercuri pe o lege care elimină taxele vamale pentru unele importuri din SUA. Acordul vine din iulie 2025: UE scoate taxe la bunuri industriale americane, iar SUA pune 15% pe majoritatea exporturilor UE. Donald Trump a dat termen 4 iulie 2026, altfel urcă tarifele (inclusiv la auto) de la 15% la 25%.
- În UE, inflația a urcat în aprilie la 3,2% (de la 2,8% în martie). România rămâne campioană negativă: 9,5% pe an, după ce a crescut de la 9%. Mugur Isărescu (BNR) vede 5,5% la final de an, cu un vârf temporar pe la 11%.
- Guvernul a aprobat bugetul AFM și deblochează plățile pentru peste 500 de proiecte cu șantiere deschise. Diana Buzoianu zice că Programul Rabla va porni „de urgență”, cu bugetul aprobat și cu 100 milioane lei în plus. AFM pune bani și pe apă-canal (1,5 miliarde lei), împădurire (250 milioane lei) și iluminat public (700 milioane lei).
- Ministerul Economiei, prin Camelia Taină, a detaliat Programul de granturi elvețiene 2026, cu buget de ~289 milioane lei (70% Elveția, 30% România). IMM-urile cu experiență (fără microîntreprinderi) pot lua până la 267.000 lei, max 40% grant + 60% credit, „primul venit, primul servit”. Înscrieri pe sme-ecotech.gov.ro: 26 mai 2026, 10:00 – 24 iunie 2026, 20:00; țintă: investiții ~100 milioane CHF și peste 800 joburi.
- În 2023, în UE erau 9,4 milioane de stupi în ferme, cu +1,3 milioane (+16%) față de 2020. Italia conduce cu aproape 1,9 milioane de stupi, iar România e pe locul 2 cu 1,7 milioane. Cele mai baggy scăderi apar în Ungaria (-152.110; -34%) și Spania (-131.440; -14%), iar UE vrea să inverseze declinul polenizatorilor până în 2030.
- Therme Group a numit-o pe Ramona Chiriac vicepreședinte pentru impact global. Chiriac și-a încheiat mandatul la Reprezentanța Comisiei Europene la București în martie 2026 și a fost consul general la München (2016–2021). În 2024, Therme a avut 294,1 mil. lei (+21,7%) și profit net 55,3 mil. lei (de la 23,06 mil.), cu 623 angajați.
- Telus Digital concediază colectiv circa 300 de angajați din România. Plecările sunt programate între iulie și octombrie 2026, după închiderea unui proiect cerută de client. Doru Șupeală spune că, acum o lună, alți 300 au fost dați afară; Telus are birouri în București, Craiova și Brașov.
- eMAG, prin CEO-ul Tudor Manea, spune că scumpirea motorinei de la 8 lei la 10 lei (+25%) le-a umflat costurile de operare și livrare. Din 17 aprilie 2026, eMAG bagă o taxă pe fiecare comandă: 1% din valoare, minim 1,49 lei și maxim 3,99 lei. Grupul eMAG a crescut cu 11% în anul fiscal 2025, până la 11,4 miliarde lei cifră de afaceri.
- Christian Tour, condusă de Cristian Pandel, face IPO la BVB între 21–28 mai 2026, la 1,875–2,135 lei/acțiune. Compania vinde până la 69.500.000 acțiuni noi (130–148 mil. lei) + CPM Cambridge Holding până la 14.000.000 acțiuni (26–29 mil. lei). Ținta: listare în iunie 2026; în 2025 a avut 983 mil. lei vânzări, 31,9 mil. lei profit și ~369.000 călători.
- Ilie Bolojan s-a întâlnit cu șefii Dacia, Mihai Bordeanu și Frank Marotteau, pe fondul scăderii vânzărilor și al blocajului din Rabla. Automobile Dacia SA (Renault Group) a avut 29,9 mld. lei cifră de afaceri (+7,6%), profit net 629 mil. lei și profit operațional 845 mil. lei. Dacia a abandonat definitiv extinderea Mioveni la 400.000 vehicule, dar merge pe Bigster (peste 100.000 unități) și 4 modele electrice până în 2030.
- TAROM, condusă interimar de Bogdan Costaș din 15 ianuarie, anunță scumpiri la bilete vara asta din cauza kerosenului. Pentru biletele deja cumpărate, TAROM zice clar: nu cere plăți suplimentare. În restructurare: максимум 27 rute fixe, максимум 14 aeronave; vin 2 Boeing 737 MAX în iulie-august și încă 2 în 2027.
- Poșta Română deschide un hub logistic și de curierat în București, investiție de 50 milioane lei. Programul total trece de 150 milioane lei și modernizează hub-urile regionale din București, Craiova, Iași, Brașov, Galați, Cluj-Napoca și Timișoara. Valentin Ștefan zice că după investiții Poșta Română ajunge la ~500.000 colete/zi; în 2024 a avut 1,72 miliarde lei cifră de afaceri (+9,6%).
- Dezvoltatorii (One United Properties, HILS Development, Prima Development Group) spun că oferta mică de proiecte noi ține prețurile sus, deși cumpărătorii amână și așteaptă corecții. Răzvan Ionescu (CCO Imobiliare.ro) zice că după +26% anual în aprilie în București, ritmul se temperează, dar reducerile mari sunt puțin probabile din cauza costurilor. În office, Mihai Păduroiu (CEO Office Division One United) și Andrei Boca (Leasing Director Globalworth) văd neocupare în scădere, „lipsește chiriașul de mijloc” de 1.000–2.000 mp.
- iSTYLE a deschis la Cluj-Napoca, în Iulius Mall, al 4-lea Apple Premium Partner din România. Magazinul exista din 2020, dar acum vine cu design Apple „ca afară” și service în aceeași zi. În 2024, iSTYLE a făcut peste 613,75 mil. lei cifră de afaceri (+3%) și 24,15 mil. lei profit (+60%).
- La 1 an de Wolt în România, aplicația a ajuns la aproape 5 milioane de instalări și e prezentă în 34 de orașe (mai 2025). Românii au comandat masiv comfort food: ~1,5 milioane burgeri, ~1,3 milioane cartofi/sosuri și ~850.000 kebab/shaorma. Wolt împinge tare retailul: până pe 28 mai intră 193 Carrefour Express în 29 de orașe, iar BIPA a pornit pe Wolt în București.
- OpenAI, condusă de Sam Altman, vrea listare la bursă în septembrie, cu Goldman Sachs și Morgan Stanley. Ținta: evaluare de până la 1.000 miliarde $ și să strângă cel puțin 60 miliarde $. Amazon bagă 50 miliarde $(15 + 35), iar Nvidia și SoftBank câte 30 miliarde$ fiecare.
- Comisia Europeană vedea pentru 2026 o creștere de 1,4% în UE și 1,2% în zona euro, cu inflație la 2,1% și 1,9%. FMI a fost mai „scump” în estimări: 2,8% inflație în UE și 2,6% în zona euro, pe fondul scumpirii carburanților după războiul din Iran și blocarea Strâmtorii Ormuz. Eurostat zice că PIB-ul a urcat doar cu 0,1% în T1 2026, iar Guvernul german a tăiat prognoza de creștere pentru 2026 la 0,5%.
- Radu Căprău (OMV Petrom) zice că ETS2, amânat din 2027 pentru 2028, poate pune cam 1 leu în plus pe litru la carburanți în România. Taxa de carbon intră și în factura de gaze pentru încălzire, pentru că furnizorii vor cumpăra certificate CO2 și le vor include în preț. OMV Petrom bagă 750 milioane euro la rafinăria Petrobrazi ca din 2028 să producă 250.000 tone/an HVO și SAF.
- Comisia Europeană zice că economia României crește cu doar +0,1% în 2026, lovită de consolidarea fiscală și prețurile mari la energie. Asta taie venitul real disponibil și trage în jos consumul intern și importurile; scad retailul, producția industrială și turismul intern. Pentru 2027, CE vede +2,3%; deficit 6,2% din PIB în 2026 și 5,8% în 2027, datoria urcă la 63,3%, inflația 7% în 2026 și 3,7% în 2027.
- Victor Negrescu a împins în Parlamentul European o taxă nouă pentru marile platforme de pariuri online. Comisarul Piotr Serafin zice că e o propunere bună și Comisia Europeană vine rapid cu un raport de evaluare. Taxa ar fi ~1% și poate aduce 2–4 miliarde €/an (14–28 miliarde € în 2028–2034), pe fondul unei piețe cu 71% platforme ilegale.
- Swatch și Audemars Piguet au lansat colecția „Royal Pop” pe 16 mai și au scos lumea la cozi în mai multe orașe europene. Ceasurile au surprins: nu sunt de mână „ieftine”, ci ceasuri de buzunar purtabile la gât/curea, la 385–400 euro. Apoi au apărut pe eBay la câteva mii de euro, iar Swatch a oprit temporar distribuția pe unele piețe din cauza aglomerației și incidentelor.
- Guvernul a aprobat sprijinul pentru usturoi în 2026: 3.000 euro/ha, cu minimum 3.000 mp și maximum 6 ha/beneficiar. Bugetul total e 60 milioane lei, iar fermierii trebuie să scoată minimum 3,5 tone/ha ca să ia banii. Tánczos Barna zice că plățile se fac până la 22 decembrie 2026, ca să crească producția și să scadă importurile.
- În aprilie 2026, în UE motorina s-a scumpit cu 7,9% iar benzina cu 2,4% (vs martie). România a fost excepție: benzina s-a ieftinit cu 1,2%, iar motorina a urcat doar cu 2,3%. Anual, UE: motorina +33,7% și benzina +13,6%; în România combustibilii pentru transport personal sunt aproape +25%.
- Abu Dhabi, prin Mohamed Khalifa Al Mubarak, zice clar: dublează investițiile în turism, chiar cu războiul din regiune. Pe 14 mai au confirmat 1,7 miliarde $ pentru „Sphere”, cu Sphere Entertainment, după modelul deschis în Las Vegas în 2023. Deși ocuparea hotelurilor de Eid din martie a căzut cu 45% și Etihad zboară la ~80%, țintesc 39+ milioane vizitatori/an până în 2030 (după 26,6 milioane în 2025).
- Vara 2026 aduce o foame mare de oameni în HoReCa, retail, logistică, producție și agricultură. Yosef Gavriel Peisakh spune că angajatorii căută masiv ospătari, cameriste, pickeri, manipulanți marfă și bucătari, inclusiv din afara UE. Salariile urcă la 1.000–1.500 euro/lună (bucătari), peste 1.200 euro (manageri), iar entry-level e 700–800 euro net, mai ales pe litoral, în București și Brașov.
- Din 1 ianuarie 2026, Legea 239/2025 a băgat „Taxa Temu” pe coletele din afara UE, mai ales la comenzi Temu și Shein. ANAF zice că în T1 2026 statul a încasat 166.809.800 lei: 48.920.225 în ianuarie, 55.221.100 în februarie, 62.668.475 în martie. În 3 luni s-au taxat 6.672.392 colete (1.956.809 + 2.208.844 + 2.506.739), iar costul a intrat în transport/prețul final.
- Paul Nicolau („Pescobar”) zice că a închis 3 locații din Londra, nu una, ca să se relocheze într-un spațiu cu program mai lung. Despre datoria de 10.000 £ la chirie, el spune că are garanții de 100.000 £ și că a anunțat de o lună că vrea să plece. Restaurantul „Octopus Kebab” din Camden Market se deschisese acum ~14 luni, după o investiție de 450.000 £, cu încasări de peste 1.000.000 £ în primul weekend.
- Tesla Model Y a sărit cu 63% în aprilie, dar tot n-a mai prins șefia în Europa. Skoda Elroq a fost #1 cu 10.700 unități (+32%), iar Renault 5 #2 cu 8.200 (+43%). Tesla Model 3 a livrat 7.700, iar piața BEV a urcat la 255.115 mașini în aprilie (+~40%).
- În Polonia, vânzările de combustibili au sărit cu 13,4% în aprilie vs martie, dar PKO Bank Polski (Piotr Bujak) zice că plățile cu cardul ale clienților au rămas cam la fel. Guvernul lui Donald Tusk a tăiat TVA-ul la combustibil de la 23% la 8% și a plafonat prețurile; măsura costă ~1,6 mld. zloți (440 mil. $) pe lună. Eurosuper 95 a fost ~1,49 euro/l, iar Andrzej Domanski vrea prelungirea până în iunie; Orlen SA spune că „turismul de benzină” nu i-a mișcat semnificativ vânzările.
- Un consorțiu cu PPF, Advent și FedEx vrea să cumpere InPost la 15,6 euro/acțiune, cu primă de 53%. Tranzacția evaluează InPost la 7,8 miliarde euro și rulează 26 mai–27 iulie, cu prag de subscriere de 80%. PPF (28,75%) susține oferta și reinvestește ca să ia 10% în consorțiu; investitorii vor delistarea de pe Euronext Amsterdam.
- Lidl testează în Polonia (10 parcări în Wrocław și Poznań) un sistem cu camere: 90 de minute gratis, fără tichete. După 1 oră și jumătate, cine stă mai mult plătește cam 36 euro, ca să oprească „parcarea de noapte” a riveranilor. În paralel, Lidl România anunță peste 285 milioane euro pentru 2026 și peste 40 magazine noi (+56% vs 2025), cu ~1.000 joburi.
- PayPoint România își transformă sediul într-o expoziție de artă contemporană românească, prin ARTSCAPE. În spațiul de lucru apar picturi și sculpturi semnate de Ovidiu Bandalac, Ion Irimescu, Sorin Purcaru, Beaver și Laura Covaci. PayPoint e în România de 17 ani, are peste 35.000 terminale POS și vrea să ajungă la minimum 50.000 în perioada următoare.
- SelfPay a băgat turbo pe extindere: 277 locații noi în mai 2026. Compania zice că volumul tranzacțiilor a urcat cu 15% și împinge un Program de Tranziție Rapidă pentru retaileri. Primești acces la peste 300 de servicii, fără investiție inițială, plus comision pe tranzacție (opțional POS bancar).
- BIPA România (grupul REWE) își extinde lanțul de drogherii și recrutează în mai multe orașe. După primul magazin deschis pe 22 ianuarie 2026 în Mega Mall, urmează Târgu Secuiesc, Chitila și Slatina. ținta e 20–25 magazine/an, iar pachetul include tichete de masă, asigurare medicală privată și zile extra de concediu.
- Peste 70% dintre români își cumpără vacanțele în rate, spune ANAT. O turistă a plătit 8.000 lei pentru 10 zile la Eforie Nord, în două rate. Ștefan Necula și Camelia Ciurea avertizează: prețul poate urca (max 20%), mai ales la avion (charter până la +8%).
🤳 social media
- BEUC și 29 de organizații din 27 de țări au depus plângeri la Comisia Europeană împotriva Google, Meta și TikTok. Zic că platformele lasă reclamele cu fraude financiare să circule: au raportat ~900 între decembrie și martie, pero doar 27% au fost scoase. În plus, 52% din sesizări au fost respinse/ignorate, iar companiile pot lua amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală.
📱 internet & tehnologie
- ANAF a lansat iBon pe 18 mai 2026, iar în 3 zile au apărut peste 2.200 de conturi. Alexandru Nazare zice că românii au făcut deja peste 2.000 de scanări de bonuri fiscale. Oamenii au trimis zeci de sesizări (bon lipsă, probleme la plata cu cardul), iar în S2 2026 vine și un sistem de bonusare.
- Malta devine prima țară care dă ChatGPT Plus gratis 1 an. Primești accesul dacă termini un curs gratuit despre folosirea AI. ChatGPT Plus costă normal ~20$/lună (~100 lei) și vine cu funcții avansate.
- ANCOM a pus DIGI Romania la masă: acces la rețeaua de internet fix în 5.894 localități. Acolo DIGI e unic furnizor sau are peste 97% cotă, pentru 4,6 milioane oameni și 1,7 milioane gospodării. Decizia e în vigoare din 13 mai 2026: acces local pentru terți + ofertă FTTP/VULA + tarife „echitabile”.
- Lenovo a lansat în România noul ecosistem Yoga: laptopuri, desktopuri, monitor și accesorii făcute să meargă „în echipă”. Vedeta e Yoga Pro 9i Aura Edition (16”, 11) cu Intel Core Ultra, până la NVIDIA GeForce RTX 5070 și ecran OLED 3.2K. În pachet intră și Premium Care 3 ani, iar gama aduce inclusiv Yoga Slim 7i Ultra (975 g), Yoga AIO i (32” 4K OLED 165Hz) și Yoga Mini i (600 g, 0,65 L).
- Google zice că „AI Mode în Search” a trecut de 1 miliard utilizatori activi lunar, iar interogările se dublează trimestrial. Gemini a ajuns la peste 900 milioane utilizatori/lună, iar 8,5 milioane dezvoltatori construiesc lunar cu modelele Google. Google lansează Ask YouTube, Docs Live, Pics și agenți ca Gemini Spark (beta din 25 mai), plus Gemini 3.5 Flash și Gemini Omni.
- DesignVerse, startup din București fondat în 2024 de Andrei Manolache și Robert Dragutoiu, a atras o finanțare de 5,5 milioane de dolari. În rundă au intrat Begin Capital, Gapminder VC și Underline Ventures, plus investitori din Adobe, LSEG și UiPath. Au modernizat o aplicație EUROCONTROL veche de 15 ani în puțin peste o lună, iar în sub 5 luni au trecut de 930.000 euro venituri recurente anuale.
- FIT EDIH 2.0, coordonat de Iceberg Plus SRL din Brașov, pornește cu finanțare din Programul Europa Digitală (UE). Timp de 36 de luni, până în aprilie 2029, vrea să digitalizeze peste 140 de beneficiari din Centru și București-Ilfov. Ținta: AI, HPC și cybersecurity + deblocarea a peste 4,7 milioane euro investiții pentru IMM-uri și sectorul public.
- Jack Clark (Anthropic) zice că un sistem AI ar putea ajuta la o descoperire de Premiu Nobel în următoarele 12 luni. Tot el avertizează că există scenarii „cu probabilitate mai mare de zero” în care AI ar putea duce la dispariția omenirii. Anthropic împinge ideea de încetinire a dezvoltării, după ce modelul Mythos a arătat skill-uri periculoase pe securitate cibernetică.
- UE a dat înapoi din AI Act și a venit cu pachetul „AI Omnibus”, ca să taie birocrația. Regulile pentru AI „high-risk” se amână până în decembrie 2027 (nu vara 2026), iar AI din produse fizice până în 2028. În schimb, UE interzice deepfake-uri sexuale fără acord din decembrie 2026, iar Sergey Lagodinsky avertizează că Europa riscă reguli fragmentate.
- ANAF pregătește un proiect pilot de digitalizare la ghișee. Persoanele fizice ar urma să interacționeze cu terminale digitale și asistenți virtuali tip „roboțel”. Ideea copiază modelul din aeroporturi și fast-food (gen McDonald’s), ca să meargă mai repede.
- România e codașa UE la AI în business: doar 5,2% dintre companii folosesc AI (vs 30% UE, 42% Danemarca). Social Innovation Solutions + Raiffeisen Bank au lansat Business Forward, program gratuit pentru IMM-uri, cu înscrieri din 20 mai pe businessforward.ro. Oferă educație AI (Harvard Business School AI Institute) și granturi totale de 1.000.000 lei: 400.000 lei + 3×200.000 lei pentru implementare.
- Lidl începe să vândă în Germania baterii solare plug-and-play Tronic de 2,24 kWh, cu 1.000 W intrare și 800 W ieșire. Utilizatorii Lidl Plus primesc și o reducere de 100 euro; promoția e 3 zile în magazine și online până pe 27 mai. În România, Lidl a lansat deja un set de panouri de balcon la 1.299 lei (2×185 W) și anunță investiții de 285 milioane euro pentru peste 40 magazine în 2026.
- Cercetătorii de la Universitatea Oxford dezvoltă un nou vaccin anti-Ebola pentru tulpina Bundibugyo, în plin focar din RD Congo. Bundibugyo n-are azi un vaccin eficient și omoară cam 30%–50% dintre infectați; acum sunt 82 de cazuri confirmate și 750 suspecte. ONU a pus pe masă 60 milioane $ pentru intervenție, iar OMS zice că riscul e „foarte ridicat” și virusul se răspândește rapid.
- IPJ Buzău avertizează despre țeapa cu „amenda rutieră” prin SMS, după un caz înregistrat la ei. O femeie fără permis și fără mașină a primit notificare că „vehiculul” ei a fost prins pe 15 aprilie 2026 cu viteză excesivă. SMS-ul cerea „rezolvare” în 10 diz și trimitea la un link de pe un număr cu prefix străin, dar Poliția Română nu cere plata amenzilor prin SMS.
- România are una dintre cele mai bune rețele de internet fix din UE, mai ales pe fibră optică. Dar la competențe digitale stă prost: doar ~o treime dintre români au abilități de bază, vs peste 50% media UE. ANAF și alte servicii publice s-au extins, dar digitalizarea rămâne fragmentată, iar IMM-urile folosesc sub medie cloud/AI/automatizare.
- Honda lansează hatchback-ul electric Super-One pe 22 mai în Japonia, cu preț de circa 21.000 de dolari. Mașina are baterie de 30 kWh, autonomie până la 274 km (WLTP) și 47 kW (63 CP) cu vârf la 70 kW (94 CP). Honda zice că are deja peste 7.000 de comenzi și vizează apoi Marea Britanie, Australia, Thailanda și Singapore.
🛠️ utile
- La final de mai–început de iunie 2026, românii prind o minivacanță de 3 zile. Rusaliile pică pe 31 mai și 1 iunie, iar 1 iunie e și Ziua Copilului, deci ai sâmbătă–duminică–luni liber. În școli, pe lângă 1 iunie liber, și 5 iunie (Ziua Învățătorului) taie săptămâna în două.
💕 recomandarea avocatoo
