http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1030 - 20.09.2025

Noaptea albă a galeriilor

NOAPTEA ALBĂ A GALERIILOR LA GALAȚI – 2025
B l a c k B O X HALA/ cu proiectul artistic P O R C I
(RO)
Proiectul artistic „PORCI”, conceput pentru a fi prezentat în cadrul Nopții Albe a Galeriilor 2025, pe parcursul a trei zile, investighează critic mecanismele mentalității de turmă, ale obedienței și ale seducției exercitate de ideologiile extremiste. Printr-o articulare interdisciplinară ce reunește instalații, lucrări mixed media, prelegeri, muzică electronică experimentală și videoproiecții, proiectul propune o experiență imersivă care depășește simpla receptare estetică.
În centrul demersului se află ideea de interacțiune și dialog, arta devenind simultan pretext și cadru pentru schimbul de idei și pentru o reflecție critică asupra prezentului. „PORCI” se configurează astfel ca un spațiu al confruntării intelectuale și sensibile, invitând publicul la luciditate, vigilență și gândire critică într-un context cultural și social marcat de fragilități și tensiuni ideologice.
Artist: MONICA TURCU
Curator: VINCENTZIU PUȘCAȘU
Program NAG 2025
vineri, 03.10.2025: 18.00-00.00
sâmbătă, 04.10.2025: 18.00-00.00
duminică, 05.10.2025: 16.00-22.00
(G.C.) 20 - septembrie - 2025

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

SC Arcelor Mittal Hu

Vad multă demagogie legată de închiderea combinatului SC Arcelor Mittal ...

Noaptea albă a gale

NOAPTEA ALBĂ A GALERIILOR LA GALAȚI - 2025B l a ...

Ce timbru vocal are

Noua conducere a PNL a promis că meritocrația va fi ...

O zi din viaţa proc

Celebra autoare clasică de romane polițiste Rodica Ojog-Brașoveanu are un ...

Ţara are nevoie de

Căpitanul-comandor (r) Laurenţiu Buzenchi, pilot de elicoptere cu 3.700 de ...