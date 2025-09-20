NOAPTEA ALBĂ A GALERIILOR LA GALAȚI – 2025

B l a c k B O X HALA/ cu proiectul artistic P O R C I

(RO)

Proiectul artistic „PORCI”, conceput pentru a fi prezentat în cadrul Nopții Albe a Galeriilor 2025, pe parcursul a trei zile, investighează critic mecanismele mentalității de turmă, ale obedienței și ale seducției exercitate de ideologiile extremiste. Printr-o articulare interdisciplinară ce reunește instalații, lucrări mixed media, prelegeri, muzică electronică experimentală și videoproiecții, proiectul propune o experiență imersivă care depășește simpla receptare estetică.

În centrul demersului se află ideea de interacțiune și dialog, arta devenind simultan pretext și cadru pentru schimbul de idei și pentru o reflecție critică asupra prezentului. „PORCI” se configurează astfel ca un spațiu al confruntării intelectuale și sensibile, invitând publicul la luciditate, vigilență și gândire critică într-un context cultural și social marcat de fragilități și tensiuni ideologice.

Artist: MONICA TURCU

Curator: VINCENTZIU PUȘCAȘU

Program NAG 2025

vineri, 03.10.2025: 18.00-00.00

sâmbătă, 04.10.2025: 18.00-00.00

duminică, 05.10.2025: 16.00-22.00