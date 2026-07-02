Ce se întâmplă când se bagă miliţia în portofelul digital

Guvernul nu a dat portofelul digital grupului german Schwarz, așa cum susține batalionul urmașilor miliției din mass-media vândută PSD.

Grupul german Schwarz care deține rețelele Lidl și Kaufland are o divizie de tehnologie numită Schwarz Digits.

Schwartz promovează intens conceptul de suveranitate digitală europeană și oferă servicii de cloud securizat pentru companii și administrații din Europa.

Aplicația prin care statul român va implementa portofelul digital este pusă la dispoziție de Agenția Federală pentru Inovare din Germania.

Repet, companiile private germane, inclusiv cele din grupul Schwarz, nu au acces la datele personale sau la structura de securitate a aplicației din România.

Adică exact pe dos față de ce susține batalionul urmașilor miliției din mass-media vândută PSD. Care pretinde că am fost cedați la bucată nemților.

Care vor şti în fiecare secundă ce face un român, cât şi ce cumpără, unde circulă, câţi copii are, ce cadouri le face părinților.

După creierul membrilor batalionului urmașilor miliției, nemții nu au alte preocupări decât să știe ce face fiecare român.

Ăsta a fost visul de aur al Germaniei încă din perioada Sfântului Imperiu Romano-German, să știe cum cheltuie românii.

Enormitatea referitoare la Schwartz fost diseminată în media de Dragoș-Cristian Vlad, fostul șef al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR),

ghișeul.ro. dat afară de Oana Gheorghiu pe 1 mai, din cauza unor blocaje majore în proiectele din PNRR și erori tehnice pe platformele guvernamentale SEAP și

Noul șef al ADR, Aurel-Cătălin Giulescu, a sesizat Parchetul General, acuzându-l pe Dragoș Vlad de abuz în serviciu în perioada în care a condus instituția.

Purtătorul de cuvânt al urmașilor miliției din mass-media vândută PSD este fiul colonelului Ion Bălan, locțiitor al șefului Inspectoratului Județean Brăila al Ministerului de Interne, structură care coordona miliția și securitatea în județ.

Înainte de a fi locțiitor la Brăila, Ion Bălan a fost șeful UM 0910, structură de elită din cadrul Departamentului Securității Statului,

având un profil axat pe instruirea specială a luptătorilor de gherilă din Orientul Mijlociu, inclusiv din Organizația pentru Eliberarea Palestinei și pe protecția informativă a acestor cursanți speciali.

Contrareforma se sprijină așadar pe urmașii miliției, ai securității interne și ai spionajului ceaușist din mass-media. Acești dușmani ai progresului și modernizării României activează la o publicație

online și sunt invitați seară de seară la Antena 3 și România TV, unde otrăvesc cu picătura chinezească mințile incapabile să se apere de dezinformare ale telespectatorilor.

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