Aţi invitat din nou omul greșit în Finală

Există antrenori care câștigă trofee și există antrenori care câștigă finale. Unai Emery este al doilea tip și diferența dintre cele două categorii e mai mare decât pare. Finale de Europa League: Sevilla 2014, Sevilla 2015, Sevilla 2016, Villarreal 2021, Aston Villa 2026. Cinci trofee. Șase finale. Singura înfrângere, Arsenal, 2019, 4-1 cu Chelsea, purtată discret, îngropată sub munți de victorii, ca un om care știe că memoria e selectivă și că cel mai bun răspuns la o înfrângere e următoarea finală.

Niciun antrenor din istoria competiției nu a câștigat Europa League de mai multe ori. Doar Giovanni Trapattoni a disputat mai multe finale europene majore în total. Emery e deja un record care se plimbă pe margini de teren cu mâinile în buzunare și note în carnet. Aston Villa nu mai jucase o finală europeană din 1982, când Tony Barton îi bătuse pe Bayern München cu 1-0 la Rotterdam, prin golul lui Peter Withe. Patruzeci și patru de ani. O generație și jumătate de suporteri care crescuseră cu povestea aceea ca pe un trofeu al bunicilor. Frumos, îndepărtat, aparținând altei ere. Treizeci de ani fără niciun trofeu major de niciun fel. Și-atunci a venit Emery, în octombrie 2022, când Villa era un club în derivă, cu potențial și fără direcție, și a început să construiască cu răbdarea și metodicitatea omului care a făcut asta de atâtea ori că procesul i-a intrat în sânge.

Calificare în Champions League sezonul trecut. Top cinci în Premier League în acest sezon. Și acum Istanbul, Beșiktaș Park, finala de Europa League câștigată în fața lui Freiburg. Bloc cu bloc, pas cu pas, exact cum știe el.

Ceea ce face Emery imposibil de explicat rațional este că nu are secretul pe care îl caută toți. Nu are un sistem revoluționar, nu are o filozofie fotbalistică pe care o predică la conferințe, nu are carisma lui Klopp sau mistica lui Mourinho. Are altceva.

Ceva mai greu de văzut și mai greu de copiat. Are capacitatea de a face echipe întregi să creadă că finala e locul lor natural, că nu e un accident că au ajuns acolo ci o consecință logică a muncii lor. Ollie Watkins a spus înainte de meci că nu poate vorbi suficient de bine despre Emery, că omul a făcut ca toată lumea să creadă. Și credința, în fotbal ca și în viață, e jumătate din victorie. Ollie Watkins care acum un an era furios pe Emery că îl preferă pe Duran în fața sa.

Acum 44 de ani, Villa bătuse Bayern în Rotterdam. Azi, în Istanbul, a câștigat din nou o Europă. Două generații, două trofee continentale, două nopți pe care Birmingham nu le va uita prea curând. Iar în mijlocul tuturor, cu carnetul în mână și cu expresia omului care deja se gândește la sezonul următor, stă Unai Emery, antrenorul care nu prea pierde finale, omul care a transformat Europa League într-un trofeu personal pe care îl câștigă (aproape) cu oricine îl angajează, arhitectul tăcut al celei mai improbabile și mai frumoase cariere din fotbalul european al ultimelor două decenii.