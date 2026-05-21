ANGELA FURTUNĂ, omagiu unui festival al excelenţei, sub auspiciile Uniunii Scriitorilor din România: sunt laureată din 1999 a Marelui Premiu TUDOR ARGHEZI – CUVINTE POTRIVITE – pentru Volume în manuscris, la Festivalul Internaţional de Literatură „Tudor Arghezi”, ediţia 1998

– I. Marele meu Premiu „Cuvinte Potrivite” pentru volume în manuscris la Festivalul Internațional de Literatură Tudor Arghezi ediția 1998 – 30 de ani de la scrierea volumului „Metonimii de word-trotter” 1996 – Motto-ul cărții a devenit un motto al vieții mele, citat din Lucian Blaga: „Amor fati. Îți săruți destinul fără să vrei./ Ca un pahar din care trebuie să bei!”.

– II. Prilej de frumoase amintiri: la Tg. Jiu – Tg. Cărbunești, în aria natală a marelui ARGHEZI, este în derulare Ediția nr. 46 a prestigiosului Festival Internațional omonim, care mi-a deschis și mie drumul recunoașterii în literatura română, după debutul meu strălucit, din 1997, îngrijit de regretații Constanța Buzea și Nicolae Manolescu, din România literară –

– III. Un omagiu pentru eminenta mea profesoară de limba și literatura română din liceu, regretata Iulia Leo-Miza, prima care a înțeles că îl urmez pe Arghezi nu numai în bucuria de a scrie într-un anume fel, dar și în întârzierea cu care ni s-a produs debutul…

Acum 30 de ani, în 1996, scriam cartea „Metonimii de word-trotter”, apoi a urmat debutul meu oficial în revista România literară, în 1997 (nr.42, Poșta Redacției, nr. 46, Pagina „Poemul cu scrisoare”) la 40 de ani. Textul cărții mele a participat în 1998 la Festivalul Internațional de Literatură „Tudor Arghezi” de la Tg Jiu, iar anul următor avea să primească Marele Premiu „Cuvinte Potrivite” pentru volume de Poezie în manuscris, la Ediția 1999 a prestigiosului Festival românesc.

– Cartea, cu o prefață de Zenovie Cârlugea, a fost tipărită de Biblioteca Județeană „Christian Tell”, Editura Fundației „Constantin Brâncuși”, Târgu-Jiu, 1999. Organizatorii au asigurat tiraje în toate bibliotecile din România, lansări la festivaluri și târguri, vânzări în unele librării.

– Profesoara mea de limba și literatura română din Liceul „Ștefan cel Mare” din Suceava, eminentul dascăl sucevean de talie europeană Iulia Leo-Miza, avea să remarce de la bun început, adică încă din anii 1972-1976, seriozitatea pasiunii mele pentru literatură și creație, fiind uluită de faptul că îi adoram, la vârsta liceului, pe Tudor Arghezi și Ion Barbu, poeți considerați dificil de interpretat de către romanticii adolescenți… Îi datorez doamnei profesoare Iulia Leo-Miza călăuzirea timp de mulți ani pe drumul de a-mi urma gustul pentru literatura considerată „grea”, în care m-am afirmat la rândul meu, mai târziu.

Ca un arc peste timp, în cadrul proiectului meu francofilofon „Primăvara Poeților – Le Printemps des Poetes”, derulat de mine timp de 15 ani în Bucovina (2005-2020), unul dintre premiile instituite de mine pentru răsplătirea muncii tinerilor participanți a fost intitulat Premiul „Iulia Leo-Miza”.

Chiar în aceste zile, “Cea de-a 46-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură „Tudor Arghezi” are loc, în perioada 18–24 mai 2026. Evenimentul se desfășoară tradițional în județul Gorj, cu precădere în municipiul Târgu Jiu și orașul Târgu Cărbunești.

Organizator este Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, director Ionuț-Viorel Bordeiași, în colaborare cu instituții ale administrației locale din județ. Partener este, ca de fiecare dată, Uniunea Scriitorilor din România.

Secțiuni principale ale Festivalului sunt concursurile de poezie, de critică și istorie literară dedicate operei marelui scriitor, atât pentru autori consacrați, cât și pentru tinerii creatori.

Sesiunile de lectură, simpozioanele și decernările de premii se desfășiară în instituțiile culturale din Târgu Jiu și la sediul Centrului Cultural „Tiudor Arghezi” din Târgu Cărbunești.

Premiile Opera Omnia „Tudor Arghezi” vor fi acordate, prin decizia Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor, în cadrul Galei organizate duminică, 24 mai, la Târgu Cărbunești.”

— Mesaj al Uniunii Scriitorilor din România la Festivalul Internațional 2026: