Guvernul Sărăcirii Naţionale

Inflaţia galopantă continuă în România, şi se întâmplă dintr-un singur motiv: actualii guvernanţi profită de pe urma ei! Pentru fiecare leu pe care îl plătiţi în plus, de la lună la lună, pentru orice produs, statul încasează 19% din el prin Taxa pe Valoarea Adăugată, plus multe alte taxe şi impozite aplicate afacerilor. Orice scumpire aduce mai mulţi bani în vistierie pentru a fi plătite pensiile speciale ale lui Ciucă şi alte tuturor celorlalţi speciali de la vârful statului român. Banii în plus de la Buget îi asigură lui Iohannis şi mai multe zboruri intercontinentale de lux cu oprire ogligatorie la Sibiu. Banii în plus colectaţi din sărăcirea fiecărui român ţin în posturi toate rudele şi amantele membrilor de partid cu funcţii.

În lumea largă inflaţia începe să scadă, graţie măsurilor luate în tandem de băncile centrale şi de guverne. Şi la noi dobânda de referinţă a fost crescută de BNR, dar momentan acest lucru are efecte negative doar asupra finanţării afacerilor şi populaţiei, pentru că suferinţa este degeaba dacă statul continuă să cheltuie deşănţat şi să se împrumute la dobânzi ameţitoare. Nu poate nici o bancă centrală singură din lumea asta să rezolve inflaţia, dacă guvernele nu cooperează. Iar la noi coaliţia de guvernare cooperează strict pentru a risipi banii românilor şi a-i devaloriza cu o repeziciune ameţitoare.

În lipsa inflaţiei şi a împrumuturilor pe bandă rulantă, banii pentru risipă ai actualei guvernări s-ar fi terminat de mult. Este unicul motiv pentru care Executivul Sărăcirii Românilor nu acţionează în nici un fel pentru a opri avalanşa de scumpiri. În cinismul său, preferă ca românii să plătească rate duble şi sume ameţitoare pe coşul de bază de produse decât să facă restructurări ale aparatului bugetar sau reforme care să îi coste electoral.

Cinismul a atins cote extreme mai ales pentru PSD, partidul care se prezintă drept apărătorul celor mai vulnerabili români, pensionari şi angajaţi cu venituri mici. Tocmai aceste categorii sunt cele mai afectate de scumpiri, pentru că din puţinul lor ajung să nu îşi mai permită nici jumătate din ceea ce puteau cumpăra acum un an. Inflaţia le mănâncă până la ultimul bănuţ, câtă vreme pesediştii se lăfăie în lux şi-şi ţin întreaga camarilă pe munţi de bani.

Redresarea inflaţiei în România şi atingerea unei ţinte de 2%, aşa cum este considerată ea ca fiind acceptabilă în mod unanim de către economiştii băncilor centrale, este una foarte îndepărtată, în acest context. Accederea la zona euro e o glumă în acest context, la fel şi reducerea presiunii de pe valoarea ratelor românilor. Căci dacă inflaţia nu dă semne de scădere (şi nu o face, se manifestă violent pe lunile ianuarie şi februarie!), BNR nu va avea altă soluţie decât să continue creşterea dobânzii de referinţă. Drept urmare, ratele vor mai creşte, iar cetăţenii nu vor mai putea face împrumuturi decât dacă vor avea lefuri foarte mari, astfel încât să se poată încadra în plafonul de îndatorare. Deci vor mai lua credite numai pilele peneliştilor şi pesediştilor!