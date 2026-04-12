logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1056 - 16.04.2026

Maia Sandu a „cucerit” și Irlanda!

Aseară am avut bucuria să-i întâlnesc pe moldovenii stabiliți în Irlanda. Am venit cu o veste bună: am semnat cu guvernul irlandez acordul de recunoaștere reciprocă a permiselor de conducere — un pas concret prin care sprijinim cetățenii noștri de aici. Am abordat și subiectul acordului de protecție socială, care să garanteze că anii munciți și în Irlanda și în Moldova se vor reflecta în pensii.
Am vorbit despre ce îi doare și despre cum construim Europa acasă. Sunt recunoscătoare că, prin munca și onestitatea lor, moldovenii din Irlanda sunt cei mai buni ambasadori ai țării noastre și susținători ai drumului nostru european.
Maia Sandu﻿ 13 - aprilie - 2026

