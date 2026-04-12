Maia Sandu a „cucerit” și Irlanda!

Aseară am avut bucuria să-i întâlnesc pe moldovenii stabiliți în Irlanda. Am venit cu o veste bună: am semnat cu guvernul irlandez acordul de recunoaștere reciprocă a permiselor de conducere — un pas concret prin care sprijinim cetățenii noștri de aici. Am abordat și subiectul acordului de protecție socială, care să garanteze că anii munciți și în Irlanda și în Moldova se vor reflecta în pensii.