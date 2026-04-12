Ungaria revine în Europa!

Iată că a fi, deopotrivă, cu Trump, cu Putin și anti-UE nu te ajută, ci dimpotrivă. Din înfrângerea lui Orban iese întărită Europa unită, Ucraina lui Zelensky, iar marii pierzători sunt Putin și Trump.
Votul din Ungaria ne-a arătat fundătura populismului și a iliberalismului. Ungurii si-au dat seama că un suveranism pur nu există, iar cartea izolationismului nu servește decât Rusiei. Un Orban pro-rus și anti-ucrainian este deja prea mult pentru o Ungarie care se vrea a fi de partea cea bună a lumii, adică de acolo de unde vin banii, investițiile și, mai ales, pacea.
Bine ai revenit, Ungaria, în Europa!
Silion Bogdan 13 - aprilie - 2026

