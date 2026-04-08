Am urmărit fără sonor conferinţa de presă a lui Nicușor Dan

A născut în chinuri fiecare cuvânt. Pe unele le-a avortat, altele erau chiuretate de un infirmier beat, ieșise de sub efectul anesteziei, subconștientul din el țipa ca o cucuvea care se trezise din somn într-o gară pustie.

În loc să i se dilate, orificiul bucal pe unde avorta cuvintele i se strânsese ca o pungă, se făcuse mic ca o târtiță de pui de gostat.

Sala Unirii s-a transformat într-o casă de nașteri adhoc. Se îneca, horcăia, transpira, dădea din mâini încercând să se agațe disperat de un punct de sprijin, care se îndepărta de el ca într-un coșmar.

Nu, nu era maieutică ce vedeam, metoda dialogului filozofic creată de Socrate, provenită din grecescul maieutike, care înseamnă arta moșitului.

Socrate, a cărui mamă era moașă, spunea că el nu naște idei noi, ci doar asistă la nașterea adevărului din mintea celuilalt.

N-am asistat nicidecum la nașterea adevărului, în răspunsurile pe care le-a dat ziariștilor, despre numirile de la parchete.

Nicușor Dan a fugit de răspunsul la cea mai importantă dintre ele, anume dacă lista de numiri a fost întocmită de PSD.