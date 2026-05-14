Aseară, Iulian Fota, un frengo-mengo al analizei strategice, spumega împotriva Luminiței Odobescu pe un canal tv. În februarie 2024, ministrul de Externe Luminița Odobescu l-a slobozit din funcția de secretar de stat pentru afaceri strategice în cadrul MAE, Iulian Fota, și l-a lăsat să bântuie liber de la un canal tv la altul.
Inginerul constructor Iulian Fota s-a cocoțat în cârca geopoliticii într-un moment de neatenție a astrelor, când Soarele ieșea din Vărsător și intra în Pești, schimbând energia către aventură, divergențe de viziune managerială, superficialitate și dezastru în comunicare.
Este suficient să-l ascultați pe inginerul constructor Iulian Fota clădind fraze în engleză, ca să vă dați seama cam ce noi provocări de strategie și impredictibilitate punea România partenerilor din SUA și NATO.
14 - mai - 2026