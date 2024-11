Azi e petrecere în Versus PUB

Bună dimineața din Galați după un mic dejun cu afumatură, brânză de burduf jumări și ceapă sfărâmată și nedecojită. De obicei nu iau mic dejun dar azi de dimineață mi-a fost foarte foame și am avut pofta de ceapă. Un cer întunecat și cenușiu de Beijing, o dimineață rece și gotică. Între timp a ieșit Sorinel. Sau ar fi trebuit să mănânc plăcintă de bostan? La mine Halloween este de Sf Andrei, mai ales că e și ziua mea pe 29 dar nu zic nu nici unei sărbători catolice, să fie, de ce nu? Azi e petrecere în, mi-ar placea un bal mascat ceva, de tare mult îmi doresc asta. Era o vreme când păstram un coif de zână pe televizor ca să mă costumez și să ies pe stradă de Sf Andrei când tot Galațiul era un carnaval. Vremuri. Dar nu ar fi rău să punem azi de o plăcintă de bostan. Mama este expertă, face o plăcintă clasa una. Eu i-am trântit un borș zdravăn și am topit ceva slană și am făcut jumări. Nu sunt mare fan dar mama adoră jumării. Sau jumeri? Cum e corect? Nici nu mai contează.

Sora mai mare se pregătește de plecare, eu am dat o probă de casting online. Eu am convingerea că reclamele sunt în marea lor majoritate făcute de amatori – membrii de familie sau prieteni, rareori actori. Când m-am mutat prima oară în București îmi aduc aminte că mă duceam să dau probă de casting și târziu mi-am dat seama că ei mă filmau ca să fure reacția actoricească după care să se ia persoana aleasă deja din gașca lor, eu eram chemată doar să fiu filmată, nu aveam nici o șansă să fiu aleasă. Anul în care m-am mutat in București am fost furată de tot ce aveam, din toate punctele de vedere. Îmi e cea mai mare scârbă să-mi amintesc de perioada aceea. Dar am aflat de curând că e important să lucrez cu umbra, altfel nu mă voi vindeca niciodată. Și oricât voi încerca să uit nu voi reuși decât să urăsc cu și mai multă patimă toată tagma de hoți și de mincinoși care mi-au distrus visele.