7 săli de sport moderne la școlile din Galaţi

Primăria municipiului Galați a realizat, în ultimii ani, investiții importante în educație, încurajând desfășurarea activităților sportive în școli. Astfel, în ultimii ani, în oraș au fost construite cinci săli de sport noi și au fost modernizate două existente, în cadrul unor proiecte derulate cu fonduri europene, guvernamentale și de la bugetul local.

Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați: „Suntem datori să le asigurăm copiilor cele mai bune condiții de formare și dezvoltare. Nu doar pentru viitor, ci și pentru prezent. De aceea, am derulat și derulăm investiții importante în grădinițele, școlile și liceele din Galați. Și știm cât de important este sportul pentru sănătate, practicat încă din copilărie, astfel încât am pus accent și pe construirea de noi săli de sport la școli. La Galați educația este o prioritate”.

Cinci săli de sport construite de la zero

Școala nr. 29 dispune acum de o sală modernă, cu o suprafață de 1.270 mp și peste 100 de locuri, dotată cu vestiare și grupuri sanitare. Proiectul a avut o valoare de aproximativ 10 milioane de lei și a fost derulat de Compania Națională de Investiții, utilitățile fiind asigurate de Primăria municipiului Galați (350.000 lei).

Școala nr. 28 are o sală de sport modernă, de 3.000 mp, cu gradene pentru 170 de spectatori, panouri de baschet, porți de handbal, vestiare și o suprafață de joc modernă, grație unei investiții de 5,5 milioane de lei realizată de Primărie.

În Campusul școlar „Al. I. Cuza” a fost construită o sală de sport nouă, în valoare de 1,92 milioane de lei. Clădirea are 610 mp, dotări complete și echipamente moderne pentru activități sportive variate.

Școala nr. 22 dispune de o sală de sport modernă construită prin Compania Națională de Investiții, cu o valoare de aproximativ 2 milioane de lei, utilitățile fiind asigurate de Primăria municipiului Galați.

La Școala Gimnazială „Dan Barbilian” a fost construit un corp nou de clădire care include o sală de sport modernă, săli de clasă, sală de mese, vestiare și spații educaționale moderne. Valoarea proiectului este de 12,14 milioane de lei, din care peste 11,8 milioane reprezintă fonduri europene nerambursabile.

Două săli de sport modernizate

La Liceul Tehnologic de Marină „Nicolae Dumitrescu Maican” a fost complet modernizată sala de sport, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul unui proiect de 3,1 milioane de lei. Lucrările au vizat eficientizarea energetică, modernizarea sistemelor de climatizare, iluminat și introducerea unor surse alternative de energie.

Și la Liceul cu Program Sportiv a fost modernizată sala de sport, în cadrul unui proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014–2020, în valoare totală de 15,8 milioane de lei, din care peste 11,7 milioane de lei reprezintă fonduri europene nerambursabile. Pe lângă modernizarea sălii de sport, proiectul cuprinde și clădirea unității de învățământ și a căminul.

În plus, Primăria municipiului Galați are în plan construirea unei săli de sport și la Colegiul Național „Mihail Kogălniceanu”.

Investiții record în educație

În ultimii ani, Primăria municipiului Galați a prins în proiectele sale de investiții 60 de unități de învățământ (construcții noi, reabilitare, eficientizare energetică, anvelopare, modernizare), în valoare totală de 541 milioane lei (peste 100 de milioane de euro). Mai mult, toate școlile și liceele din oraș au fost dotate cu mobilier nou, echipamente IT de ultimă generație și echipamente didactice în valoare totală de 80 de milioane de lei, fonduri europene prin PNRR.