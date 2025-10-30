http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1036 - 31.10.2025

Ce ar fi ca Maia Sandu să nu mai plece din România?!

Am participat astăzi la București la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale, la invitația Preafericitului Părinte Daniel. A fost un bun prilej de reflecție cu privire la cât de mult ne leagă credința și tradițiile noastre.
Cu această ocazie, am avut bucuria să îl întâlnesc pe Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, prezent la eveniment. Am discutat despre importanța de a apăra pacea și valorile creștine în aceste vremuri tulburi.
Totodată, l-am revăzut pe Președintele Nicușor Dan. Am discutat despre proiectele comune în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului și despre avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cu sprijinul României.
Sursa: Facebook Maia Sandu 31 - octombrie - 2025

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Electricianul Dej!

13 martie 1930, Stere Alexe, proprietar, strada Balaban nr.86, astazi ...

Grindeanu este furni

Retragerea parțială a trupelor americane din România a fost anunțată ...

De ce are nevoie PSD

Social-democrații nu trebuie să fie validați de fițoșii care fac ...

Ce ar fi ca Maia San

Am participat astăzi la București la Slujba de Sfințire a ...

Categoric, Nicușor

Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 ...