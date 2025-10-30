Ce ar fi ca Maia Sandu să nu mai plece din România?!

Am participat astăzi la București la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale, la invitația Preafericitului Părinte Daniel. A fost un bun prilej de reflecție cu privire la cât de mult ne leagă credința și tradițiile noastre.

Cu această ocazie, am avut bucuria să îl întâlnesc pe Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, prezent la eveniment. Am discutat despre importanța de a apăra pacea și valorile creștine în aceste vremuri tulburi.