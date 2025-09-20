FORUMUL NAŢIONAL DE VOCAŢIE ANTREPRENOARE – Ediţia a VI-a – Galaţi

𝐅𝐨𝐫𝐮𝐦𝐮𝐥 𝐍𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐃𝐄 𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓̦𝐈𝐄 𝐀𝐍𝐓𝐑𝐄𝐏𝐑𝐄𝐍𝐎𝐀𝐑𝐄 revine!



Atunci FORUMUL NAȚIONAL DE VOCAȚIE ANTREPRENOARE este locul în care trebuie să fii! Singurul eveniment din România, unde înveți direct de la cei mai mari antreprenori ai momentului, îți redefinești mindset-ul și faci networking cu oameni care nu se mulțumesc cu puțin – vor să cucerească lumea!

Aici nu vorbim despre local, vorbim despre național. Și dacă vrei să te alături celor care își scriu propriul destin, acest forum e exact locul unde poți face pasul următor.

𝗖𝗮̂𝗻𝗱 𝘀̦𝗶 𝘂𝗻𝗱𝗲?

Ediția a VI-a – Galați

Vineri, 26 septembrie 2025 | 15:00-20:00

Teatrul Muzical Nae Leonard, Str. Mihai Bravu, Nr. 50, Galati

Agenda:

15:00 – 16:00 – Inregistrare participanti, Networking

16:00 – 16:30 Panel 1

16:30 – 17:30 Panel 2

17:30 – 18:30 Panel 3

18:30 – 20:00 Networking

Spoiler alert!!!

Ediția a VII-a – Timișoara

Marți, 14 octombrie 2025 | 15:00-20:00

Teatrul Național Mihai Eminescu

Ediția a VIII a – Arad

De ce să participi?

-Workshop-uri și sesiuni interactive – Descoperă noi perspective și soluții aplicabile pentru afacerea ta.

-Dezbatere de impact – Discutăm despre leadership, antreprenoriat și strategii de succes cu invitați care au demonstrat excelență în domeniile lor.

-Networking într-un cadru deosebit care îți oferă ocazia să construiești conexiuni valoroase cu persoane care împărtășesc aceeași viziune.

Misiunea noastră:

Ne propunem să micșorăm decalajul inițiativelor între femei și bărbați în România, sprijinind antreprenorii de astăzi să își descopere și să-și valorifice întregul potențial.

Locurile sunt limitate și ai o oportunitate rară de a participa la un eveniment de asemenea calibru!

Te întrebi dacă merită? Poate întrebarea corectă e: poți să îți permiți să nu fi acolo?