FORUMUL NAŢIONAL DE VOCAŢIE ANTREPRENOARE – Ediţia a VI-a – Galaţi

𝐅𝐨𝐫𝐮𝐦𝐮𝐥 𝐍𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐃𝐄 𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓̦𝐈𝐄 𝐀𝐍𝐓𝐑𝐄𝐏𝐑𝐄𝐍𝐎𝐀𝐑𝐄 revine!
Visezi să îți duci afacerea la un nivel superior? Sau poate ai o idee care ar putea să răstoarne lumea?
Atunci FORUMUL NAȚIONAL DE VOCAȚIE ANTREPRENOARE este locul în care trebuie să fii! Singurul eveniment din România, unde înveți direct de la cei mai mari antreprenori ai momentului, îți redefinești mindset-ul și faci networking cu oameni care nu se mulțumesc cu puțin – vor să cucerească lumea!
Aici nu vorbim despre local, vorbim despre național. Și dacă vrei să te alături celor care își scriu propriul destin, acest forum e exact locul unde poți face pasul următor.
Moderat de VIRGIL IANȚU, cel care aduce un val de energie și atmosferă electrizantă, garantându-ți că fiecare moment va fi memorabil.
Atunci FORUMUL NAȚIONAL DE VOCAȚIE ANTREPRENOARE este locul în care trebuie să fii! Singurul eveniment din România, unde înveți direct de la cei mai mari antreprenori ai momentului, îți redefinești mindset-ul și faci networking cu oameni care nu se mulțumesc cu puțin – vor să cucerească lumea!
Aici nu vorbim despre local, vorbim despre național. Și dacă vrei să te alături celor care își scriu propriul destin, acest forum e exact locul unde poți face pasul următor.
Moderat de VIRGIL IANȚU, cel care aduce un val de energie și atmosferă electrizantă, garantându-ți că fiecare moment va fi memorabil.
𝗖𝗮̂𝗻𝗱 𝘀̦𝗶 𝘂𝗻𝗱𝗲?
Ediția a VI-a – Galați
Vineri, 26 septembrie 2025 | 15:00-20:00
Teatrul Muzical Nae Leonard, Str. Mihai Bravu, Nr. 50, Galati
Ediția a VI-a – Galați
Vineri, 26 septembrie 2025 | 15:00-20:00
Teatrul Muzical Nae Leonard, Str. Mihai Bravu, Nr. 50, Galati
Agenda:
15:00 – 16:00 – Inregistrare participanti, Networking
16:00 – 16:30 Panel 1
16:30 – 17:30 Panel 2
17:30 – 18:30 Panel 3
18:30 – 20:00 Networking
15:00 – 16:00 – Inregistrare participanti, Networking
16:00 – 16:30 Panel 1
16:30 – 17:30 Panel 2
17:30 – 18:30 Panel 3
18:30 – 20:00 Networking
Spoiler alert!!!
Ediția a VII-a – Timișoara
Marți, 14 octombrie 2025 | 15:00-20:00
Teatrul Național Mihai Eminescu
Ediția a VIII a – Arad
Ediția a VII-a – Timișoara
Marți, 14 octombrie 2025 | 15:00-20:00
Teatrul Național Mihai Eminescu
Ediția a VIII a – Arad
De ce să participi?
-Workshop-uri și sesiuni interactive – Descoperă noi perspective și soluții aplicabile pentru afacerea ta.
-Dezbatere de impact – Discutăm despre leadership, antreprenoriat și strategii de succes cu invitați care au demonstrat excelență în domeniile lor.
-Networking într-un cadru deosebit care îți oferă ocazia să construiești conexiuni valoroase cu persoane care împărtășesc aceeași viziune.
-Workshop-uri și sesiuni interactive – Descoperă noi perspective și soluții aplicabile pentru afacerea ta.
-Dezbatere de impact – Discutăm despre leadership, antreprenoriat și strategii de succes cu invitați care au demonstrat excelență în domeniile lor.
-Networking într-un cadru deosebit care îți oferă ocazia să construiești conexiuni valoroase cu persoane care împărtășesc aceeași viziune.
Misiunea noastră:
Ne propunem să micșorăm decalajul inițiativelor între femei și bărbați în România, sprijinind antreprenorii de astăzi să își descopere și să-și valorifice întregul potențial.
Ne propunem să micșorăm decalajul inițiativelor între femei și bărbați în România, sprijinind antreprenorii de astăzi să își descopere și să-și valorifice întregul potențial.
Locurile sunt limitate și ai o oportunitate rară de a participa la un eveniment de asemenea calibru!
Te întrebi dacă merită? Poate întrebarea corectă e: poți să îți permiți să nu fi acolo?
Link înscriere: https://forms.gle/7XerWGvHgAjYuVCQ6
Organizat de CONAF, în parteneriat cu Asociația Națională a Antreprenorilor și Patronatul Femeilor Amtreprenor.
*Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii.
Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Google+ și Instagram si pe site-ul www.conaf.ro.
Prin participarea dumneavoastră la eveniment, vă exprimați acordul față de filmarea/fotografierea și posibila apariție a imaginii dumneavoastră în materialele filmate/fotografice, destinate diseminării pe canalele arătate.
În situația în care nu doriți să fiți filmați/fotografiați, vă rugăm să contactați organizatorul CONAF și să-i comunicați decizia dumneavoastră, caz în care veți primi un semn distinctiv cu ajutorul căruia veți fi ușor identificat de către persoanele care filmează/fac fotografii.
*Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii.
Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Google+ și Instagram si pe site-ul www.conaf.ro.
Prin participarea dumneavoastră la eveniment, vă exprimați acordul față de filmarea/fotografierea și posibila apariție a imaginii dumneavoastră în materialele filmate/fotografice, destinate diseminării pe canalele arătate.
În situația în care nu doriți să fiți filmați/fotografiați, vă rugăm să contactați organizatorul CONAF și să-i comunicați decizia dumneavoastră, caz în care veți primi un semn distinctiv cu ajutorul căruia veți fi ușor identificat de către persoanele care filmează/fac fotografii.
21 - septembrie - 2025