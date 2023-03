Guvernanţii au aruncat două milioane de doze de vaccin

Mă, dacă nu cumperi, chit că nu trebuie ţării tale, de unde draku parandărăt ? Asta îi mână în luptă be bugetofagii plătiţi regeşte ca să îşi bată joc fix de cei care le plătesc lenea şi fărădelegea. De aia am ajuns în situaţia de a arunca două milioane de bucăţi de vaccin anticovid. Culmea este că este că lichelele din zona achiziţii a Ministerului Sănătăţii ştiau cu un an înainte că aceste seruri vor expira şi că antivacciniştii nu se vor vaccina în veci.

S-au dovedit incapabili şi să doneze aceste doze unor state mai săarace decât al nostru, cum ar fi Basarabia. Dar, din inconştienţă şi din neglijenţă au preferat să incinerăm câteva zeci de milioane de euro, fără a mai pune la socoteală ce au făcut deontologii lui Hipocrate, care au practicat cu spor vaccinarea la chiuvetă.