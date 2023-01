Mare veseleală sexuală: o şcoală din Galaţi nu are veceurile separate pe sexe !

Ei, dar de-abia am ajuns în mileniul trei, ce naiba !

Am înmărmurit citind raportul inspectorului şcolar general, prof. Gina Brînzan, prezentat în Comisia de Dialog Social, la începutul anului şcolar 2022 – 2023, la Instituţia Prefectul Judeţului Galaţi. Unde inerţioasa purtătoare de vorbe oficioase nu invită şi reprezentanţii ziarului, acum doar online, http://www.impact-est.ro, c-aşa i-o fi fost transmis de la partidul care a plantat-o în sinecuristică.

Deci, am înlemnit mai mult decât lemnul. În cvasi-darea de seamă, prezentată de inspectoreasa generală, este consemnată starea de căcat până la gură, în care se bălăceşte învăţământul din judeţul Galaţi. Iată ce ştire de şoc şi groază produce madam Brînzan: „La Şcoala Profesională Specială „P.P. Nevreanu” din Galaţi, grupurile sanitare nu sunt separate pe sexe, ci comune”. Ca şi sexul, comun, în grup, pare de presupus.

Şi dacă tot suntem în mileniul trei, şi ţară băgată cu forţa în Uniunea Europeană, fiind un mare furnizor de forţă de muncă bine calificată, dar şi o piaţă de desfacere mare, virgină şi cu discernământ diminuat, haideţi să parcurgem câteva date din acest raport oficios. Iată, 30 de şcoli nu aveau autorizaţie sanitară de funcţionare, din care 14 în mediul urban şi 16 în mediul rural. Dintre mizeriile din mediul urban, şase sunt grădiniţe din municipiul Galaţi, celelalte fiind opt şcoli gimnaziale şi colegii. Alte 13 şcoli, dintre care 9 în urban şi 4 în rural, aveau aviz parţial de funcţionare.

Tot în municipiul european Galaţi, sunt neautorizate sanitar-veterinar internate, cantine, săli de sport şi spălătorii.

Cu sexul în grup, ne-am lămurit după circumvoluţiunile masei de votanţi, dar nimic nu face primarul când vine vorba să ne prăjim copiii pe care îi ducem la grădiniţele situate, multe dintre ele, la parter de bloc. Un număr de 26 de clădiri şcolare nu are autorizaţie de securitate la incendiu, majoritatea fiind situate şi în cel de-al doilea mandat al lui Pucheanu. A cărui nevastă a fost educatoreasă.

Şi mai vrem viitor, cu un astfel de prezent… continuu.