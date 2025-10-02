Potra urma să dea lovitura de stat cu experienţa acumulată în Congo

Lovitura de stat din 7/8 decembrie 2024, instrumentată de mercenarul Horațiu Potra și de ceata lui de fideli fanatici, a început în Goma. Un oraș de 2 milioane de locuitori, cu case răsfirate, situat în estul Republicii Democrate Congo, sub vulcanul activ Nyragongo din lanțul Munților Virunga, întinși pe frontiera cu Rwanda.

Asta reiese din rechizitoriul procurorilor de la Parchetul General, coordonați de geniul anchetelor penale, Marius Iacob. Iacob evocă experiența mercenarului Potra și a ciracilor săi, în zone de conflict, “având în vedere activitățile de mercenariat desfășurate în Congo”.

Ce este Congo, în imaginarul procurorului? Este un teatru de război caracterizat prin confruntări violente, prin utilizarea explozibililor și a tacticilor de luptă urbană, scrie în rechizitoriu. Dacă suspectul a utilizat explozibili în Congo, cu atât mai mult va folosi artificiile în lovitura de stat pe care urma s-o dea la București.

Dacă suspectul s-a specializat în tacticile de luptă urbană, cu atât mai mult va recurge la tehnici de diversiune, pe care le stăpânea în aceeași măsură. Diversiunea presupune că, ”în loc de un protest spontan, grupul putea recurge la tactici de infiltrare, provocare a forțelor de ordine și manipulare a mulțimii”.

Am încercat fără suces să incurg în mintea lui Marius Iacob. Sunt atât de multe rupturi de logică în raționamentele operate de procuror, încât acest rechizitoriu, ca și multe altele, ar trebui să fie strânse într-un culegere pentru uzul cursanților la studiile de criminalistică făcute în academiile de poliție.

Un compendiu despre cum nu se fac anchetele penale. Nu există niciun element de anchetă prin care să se dovedească cu probe, că între intenția de a te infiltra într-o mulțime și lovitura de stat ar fi un raport de cauzalitate.

Teza loviturii de stat planificată de Călin Georgescu, prin intermediul lui Horațiu Potra, este cea mai facilă și găunoasă găselniță a puterii, pentru a cotracara curentul de opinie a unui segment al societății, că statul profund a dat o lovitură de stat pe 6 decembrie 2024.

Prin anularea alegerilor de către CCR, în baza alegațiilor serviciilor de informații. Puciștii lui Potra nici măcar nu au apucat să se infiltreze în mulțimile de protestatari sau să provoace forțele de ordine, darămite să dea o lovitură de stat.

Adică să cucerească prin forță sau manu militari principalele centre de decizie ale puterii legitime. Potra și ai lui au fost reținuți în trafic la o distanță apreciabilă față de capitală. Puciul s-a desfășurat doar în mintea răvășită a lui Marius Iacob.

Iar Potra, conform aceluiași rechizitoriu halucinant, urma să fie plătit ca un mercenar destoinic pentru servicii, având o “motivația exclusiv financiară”, fapt care îl transforma „într-un factor de instabilitate extrem de periculos”, mai scrie în rechiztoriu.