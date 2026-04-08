A treia cale este soluţia

De cealaltă parte a lumii, în Europa democratică şi civilizată, Preşedintele Franței enunță cum nu se poate mai potrivit şi necesar principiul optimizării portofoliilor al lui Markowitz aplicat la raporturile de forțe dintre țări, un principiu pe care străbunii noştri l-au formulat înțelept „să nu aşezi niciodată toate ouăle într-un singur coş”:

„Dacă bombardezi țări pentru că nu ești de acord cu regimul lor, deschizi o cutie a Pandorei.

Iranul este un regim rău, dar bombardamentele nu sunt soluția.

Irak, Afganistan, Libia – 20 de ani de intervenții nu au produs niciun rezultat. Schimbarea trebuie să vină din interior, de la oameni.

Nu vrem să depindem de dominația Chinei sau să fim vulnerabili la impredictibilitatea SUA.

Franța nu vrea să fie vasalul vreunei puteri.

Există o „a treia cale” – unirea Europei, Canadei, Coreei, Japoniei, Indiei, Braziliei și Australiei. Este un format pentru țările care nu vor să depindă de China sau să se alăture automat SUA”.

Aşa gândeşte şi acționează un adevărat patriot, un om de stat puternic, vertical şi cu tot creierul la purtător.

Niciodată n-am fost mai bucuroasă ca în ultimii doi ani de decizia din 2002 de a nu da Europa pe SUA.