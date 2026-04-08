Mi-am luat niște mega *ui pentru cele de mai jos

Eu simt că Nicușor Dan își bate joc de mine. E a doua oară când mă simt luat de fraier de președinte. Promit că este ultima dată. Nu, nu presa trebuie să investigheze cazul Georgescu și Potra ci tu șeful șefilor de la SIE, SRI și restul serviciilor secrete, tu ca șef al CSAT, tu geniule, tu trebuie să te asiguri că serviciile alea pe care le plătim enorm și cam degeaba își fac treaba și investighează. Ne ziceți că au crescut bugetele pentru burse dar nici pâs nu ziceți despre cheltuielile enorme ale serviciilor. Nu e deloc, dar deloc normal să dai tu președinte indicații prețioase presei Nicușoare! Cum ar fi fost să facă Dragnea asta? Și nu e treaba matale nici să lauzi procurori. Scuza că președintele comunică îngrozitor dar că e un mare strateg nu mai ține pentru mine. Președintele e dator să pună la punct rapid strategii pentru țară în domeniile lui de competență și nu să fie invitat permanent la Antena 3. De azi bunele intenții ale președintelui nu mă mai interesează. Doar ce face. (Septembrie 2025)