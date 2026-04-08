Mi-am luat niște mega *ui pentru cele de mai jos

Eu simt că Nicușor Dan își bate joc de mine. E a doua oară când mă simt luat de fraier de președinte. Promit că este ultima dată. Nu, nu presa trebuie să investigheze cazul Georgescu și Potra ci tu șeful șefilor de la SIE, SRI și restul serviciilor secrete, tu ca șef al CSAT, tu geniule, tu trebuie să te asiguri că serviciile alea pe care le plătim enorm și cam degeaba își fac treaba și investighează. Ne ziceți că au crescut bugetele pentru burse dar nici pâs nu ziceți despre cheltuielile enorme ale serviciilor. Nu e deloc, dar deloc normal să dai tu președinte indicații prețioase presei Nicușoare! Cum ar fi fost să facă Dragnea asta? Și nu e treaba matale nici să lauzi procurori. Scuza că președintele comunică îngrozitor dar că e un mare strateg nu mai ține pentru mine. Președintele e dator să pună la punct rapid strategii pentru țară în domeniile lui de competență și nu să fie invitat permanent la Antena 3. De azi bunele intenții ale președintelui nu mă mai interesează. Doar ce face. (Septembrie 2025)
Un președinte ezitant, lipsit de curaj și îngrozitor de singur care pare că s-a specializat în pusul batistei pe țambal. Iar contorsiunile logice pe care le fac o parte dintre sectanții președintelui pentru a justifica un început de mandat catastrofal sunt din ce în ce mai ridicole. Dacă nu mă credeți, imaginați-vă cât de isterizați ar fi fost în condițiile în care Ciolacu sau Simion ar fi făcut exact, dar exact, aceleași lucruri pe care le-a făcut Nicușor Dan. Săpat la greu premierul, dus pe la tot felul de biserici, apărat organizații foarte apropiate de legionari, amânat la nesfârșit demisiile și numirile la serviciile secrete, găsit scuze care de care mai stupide pentru nenorocirile din justiție, acțiuni canci și multe, multe promisiuni de evaluări. (Februarie 2026).
Ei, cum e acum, sectanții lui?
Practic Nicușor Dan a îngropat definitiv USR-ul. Și cum PNL, PSD sunt o nenorocire fără un partid nou, fără ca oameni buni să facă pasul în politică o să avem cel mai catastrofal parlament la următoarele alegeri. Care, cel mai probabil vor fi anticipate. Din nou, eu nu am niciun gând să intru în politică.
9 - aprilie - 2026