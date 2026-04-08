Trump, un preistoric!

Există un mecanism psihologic fascinant și periculos în spatele comportamentului lui Donald Trump: nevoia patologică de a domina prin umilire.

Din perspectivă antropologică, Trump nu este un lider de stat, ci un „Alpha” de tip arhaic, care nu înțelege puterea decât ca pe un act de agresiune simbolică.

Când îl ironizează pe Macron pentru relația cu soția sa, imitând accente și inventând „lovituri la falcă”, el nu face politică externă; el își marchează teritoriul ca un prădător într-o junglă de aur.

Este compensarea supremă a individului care, neavând profunzime intelectuală, încearcă să dărâme statura morală a aliaților pentru a părea el mai înalt.

Acesta este „Sistemul Trump 2026”: o combinație de reality-show, bullying de cartier și amenințări cu extincția, totul ambalat într-un discurs național adresat unei Americi tot mai confuze.

Pentru a înțelege America de azi, trebuie să apelăm la un antropolog politic de talia lui Jared Diamond (autorul celebrei lucrări Collapse).

Dacă Diamond ar analiza Washingtonul în aprilie 2026, ar vedea simptomele clasice ale unei civilizații care și-a pierdut capacitatea de a rezolva probleme complexe, refugiindu-se în „soluții” magice și violente.

SUA au trecut de la „soft power” la „shouting power”. Când președintele tău șterge clipuri oficiale în care jignește soția celui mai important aliat european, înseamnă că instituțiile de control au cedat.

America nu mai este „orașul de pe deal”, ci o arenă de gladiatori unde împăratul ridică sau coboară degetul în funcție de ce a văzut dimineața la TV.

Răspunsul lui Macron din Coreea de Sud (2-3 aprilie) este antiteza perfectă a „gospodarului” cu epoleti de la Washington.

Calificând remarcele lui Trump drept „nici elegante, nici la standard”, Macron a punctat exact ce lipsește Americii azi: Standardul.

În timp ce Trump vrea să „aducă Iranul în Epoca de Piatră” în următoarele 3 săptămâni, Macron îi reamintește realitatea brutală: Gardienii Revoluției nu sunt niște figuranți într-un film de acțiune.

O operațiune militară forțată în Strâmtoarea Hormuz este nerealistă și ar transforma navele aliate în ținte mobile pentru rachetele balistice iraniene.

Macron are dreptate – nu poți face strategie când președintele SUA spune azi opusul a ceea ce a debitat ieri.

Această instabilitate cronică este cea care „taie craca” alianței NATO, lăsând Europa să se întrebe dacă „umbrela americană” nu cumva e plină de găuri făcute de ego-ul lui Trump.

Trump anunță cu surle și trâmbițe că obiectivele strategice sunt aproape gata.

După 33 de zile de bombardamente, el promite un „ceasefire” dacă Iranul redeschide Hormuz, altfel urmează „lovitura extrem de puternică”.

Promisiunea de a aduce o civilizație milenară (Persia) în „Epoca de Piatră” este culmea aroganței unui imperiu de 250 de ani.

Trump crede că istoria se termină cu un tweet victorios.

În timp ce Trump face glume despre Brigitte Macron, generalii de la Teheran (ăia cu doctorate pe bune în supraviețuire asimetrică) așteaptă.

Ei știu că „Epoca de Piatră” pentru Iran înseamnă haos energetic global pentru restul lumii.

Dacă Hormuz rămâne închis, motorina noastră de 12 lei va părea un chilipir pe lângă ce urmează.

Antropologia politică ne spune că liderii care guvernează prin batjocură și amenințări apocaliptice sunt, de fapt, cei mai speriați de propria irelevanță.

Trump vrea să „închidă subiectul” Iran în 2-3 săptămâni pentru că economia SUA începe să gâfâie sub greutatea propriului său spectacol.

Suntem în plin „moment de impact”. Între un Macron care încearcă să salveze ce a mai rămas din rațiunea europeană și un Trump care face mișto de soțiile aliaților în timp ce numără rachetele, lumea a devenit o mașină condusă de un adolescent teribilist pe marginea unei prăpăstii.

Pariul este pus, iar mizele sunt deja pe masa de poker a istoriei. Dacă Trump forțează nota în următoarele două săptămâni, intrăm în faza pe care antropologii o numesc „Marea Orbire”.

Trump mizează pe faptul că Iranul, epuizat de 33 de zile de bombardamente chirurgicale asupra infrastructurii, se va prăbuși sub propria greutate economică.

El crede că persanii sunt niste idioti la acre dacă îi arăți cătușele (sau rachetele hipersonice), va da jumătate din „marfă” (programul nuclear) ca să scape.

Iranul nu este un adversar de rând. Pentru regimul Velayat-e faqih, supraviețuirea ideologică e mai importantă decât supraviețuirea fizică.

Dacă Trump îi trimite în „Epoca de Piatră”, ei vor trage după ei întreaga economie mondială.

Dacă în 15 aprilie 2026, Strâmtoarea Hormuz rămâne închisă și Trump apasă butonul pentru „lovitura extrem de puternică”, reacția în lanț va fi devastatoare pentru noi, lighioanele mărunte:

Petrolul: Prețul barilului va exploda. Cei 14 lei pe litru de motorină de care vorbeam vor părea o amintire idilică.

Când combustibilul devine aur negru, „cretinii cu diplome” de la București nu vor mai avea ce proceduri să invoce.

Bezna Energetică: Europa, deja fragilă sub „eleganța” lui Macron și aroganța lui Merz, se va trezi într-un colaps logistic.

Transporturile se vor opri, iar rafturile magazinelor vor deveni la fel de goale ca discursurile lui Grindeanu.

Trump vrea un ceasefire rapid pentru că are nevoie de o victorie de tip „Super Bowl” înainte ca inflația să-i mănânce propria popularitate în SUA.

Jared Diamond ar spune că suntem în momentul în care elita (Trump) consumă ultimele resurse de prestigiu ale imperiului pentru a menține o iluzie de control.

Ironizarea lui Macron și a soției sale nu e doar „lipsă de eleganță”, este semnalul de descompunere al unei alianțe care nu mai are un scop comun, ci doar orgolii deșarte.

În următoarele 14-21 de zile, vom afla dacă lumea se întoarce la diplomație sau dacă „Epoca de Piatră” devine noua noastră realitate cotidiană.

În timp ce Trump face stand-up comedy și „gospodarii” noștri numără euro în cutii de pantofi, istoria se scrie cu sânge și uraniu. Dacă Iranul nu cedează, clovnul american va trebui să aleagă: fie devine măcelarul Orientului, fie recunoaște că „arta deal-ului” nu funcționează atunci când partenerul de joc nu se teme de moarte.