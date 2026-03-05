Ăștia de la Uniunea Salvaţi Rozeta nu ratează nicio săptămână ocazia să se umple de maro

Ultimul scandal este numirea unuia în funcția de administrator judiciar pentru uzina de armament de la Sadu, pe care prin 2021 l-au dat afară din partid pentru că planau asupra lui acuzații de hărțuire sexuală. Dacă îl privești în poze, ești înclinat să crezi că hărțuirea sexuală e cam tot ce poate face el femeilor. Maxim să le ciupească de fund, că altceva greu, cu fața aia, mai ales dacă respectivele aveau și o geantă la îndemână. Atunci nu mai era suspect de agresiuni sexuale, ci victimă agresată de doamne și domnișoare, ochi vineți, certificate medicale IML etc. Atunci titlurile ar fi fost de genul „Polițist agresat de centuriste”.

Are ăsta și un nume predestinat pentru a ajunge vedetă. Salvador Caragea, ieșit din comun, ușor de reținut, e și fost milițian, ajuns licențiat al mai multor „bio”-uri și „ecologice”, și asta în timp ce practica și onorabila meserie de milițist sau polițist, că aici părerile sunt împărțite. Cu alte cuvinte, are toate caracteristicile pentru un activist userist de nădejde.

Cert este că marea lui calitate este aceea de a fi din același sat cu Miruță. Da, știu că Târgu Jiu e oraș, dar ce e orașul, dacă nu doar un sat mai mare? Eu îi înțeleg și pe useriști. Voi v-ați uitat la mecla ăstuia? I se citește inteligența pe față. Emană deșteptăciunea din el precum bășina din porc după ce a terminat rezerva de bostan a gospodăriei oltenești. N-ai cum să ratezi așa ceva. Vorba poetului. Când îi vezi forma aerodinamică, doar să fii hater să nu recunoști că e „ce trebuie”.

Am ascultat ieri o declarație a unuia care a fost nu știu ce la uzina de la Sadu, care povestea că, pentru a deveni „polițistul anului”, bizonul ăsta cu aspect de suină, împreună cu niște informatori plătiți, ar fi provocat un furt din uzină — niște muniție, câteva cartușe — pentru a-i prinde ulterior pe hoți. Cică informatorii, care pare că erau și cămătari — un fel de bancă fără taxe — au dat cu împrumut 3 milioane de lei unuia din fabrică. Ăla a vrut să le returneze împrumutul, ei nu au vrut returnarea banilor, ci niște cartușe, forțându-l pe acela să producă furtul. Ulterior, acest Robocop în slănină și uniformă a făcut arestările, scopul fiind să capete titlul de „polițistul anului” și să-și atârne în CV performanța.

Între timp s-a pensionat din MI. Probabil prietenul Miruță l-ar fi recomandat și pentru o funcție guvernamentală, că e competent băiatu’, dar pierdea pensia de milițian. Așa, administrator pentru lichidarea unei societăți comerciale, pensia rămânea pe loc și era și la masa negocierii și prăduirii unei uzine de armament.

Voi vă dați seama ce prăpăd, ce jaf în țara asta? O uzină de armament, într-o țară cu război la graniță, deci piață de livrare cât nu poate produce ea muniție, ajunge în faliment? Mă întreb ce au făcut băieții ăia cu informațiile, de s-a ajuns aici. Sau poate oamenii și-au făcut datoria, au livrat informațiile unde trebuie, dar cine trebuia să le citească era nițel analfabet?

Greu de crezut că mizeria asta ar trece fără ca ei să bage de seamă, mai ales că miroase a afacere cu potențial de siguranță națională, că fabrica aia face muniție, nu trotinete electrice ori dopuri de sticlă.