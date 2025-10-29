Astăzi îl sărbătorim pe Vlad Vasiliu, actor și scriitor cu o personalitate complexă

Cu o carieră de peste 60 de ani în teatru, dintre care 50 pe scena Teatrului Dramatic „Fani Tardini” din Galați, Vlad Vasiliu și-a făcut debutul la doar 14 ani, la Casa Centrală a Armatei din București, iar la 17 ani devenea colaborator al Teatrului Mic.

Actor, regizor, dramaturg, poet și profesor, Vlad Vasiliu este una dintre figurile emblematice ale teatrului gălățean. A condus Teatrul Dramatic „Fani Tardini” și a rămas un spirit activ și generos în viața culturală a orașului.

De la Leonaș din „Chirița în provincie” (regia A.K. Stoica) și Becket din „Becket” (regia Cătălin Vasiliu), la Norman din „Cabinierul” (regia Cătălin Vasiliu) sau Ion Nebunul din „Năpasta” (direcția de scenă: Adi Carauleanu), Vlad Vasiliu a construit o galerie impresionantă de personaje.

În ultimii ani, l-ai văzut în spectacolele „Dorurile mele” (2021), „Rashomon” (2021), „Vrabia” (2022) și „Fantoma” (2025), în roluri care confirmă aceeași vitalitate artistică și bucurie a jocului care i-au marcat întreaga carieră.