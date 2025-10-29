http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1036 - 31.10.2025

Astăzi îl sărbătorim pe Vlad Vasiliu, actor și scriitor cu o personalitate complexă

Cu o carieră de peste 60 de ani în teatru, dintre care 50 pe scena Teatrului Dramatic „Fani Tardini” din Galați, Vlad Vasiliu și-a făcut debutul la doar 14 ani, la Casa Centrală a Armatei din București, iar la 17 ani devenea colaborator al Teatrului Mic.
Actor, regizor, dramaturg, poet și profesor, Vlad Vasiliu este una dintre figurile emblematice ale teatrului gălățean. A condus Teatrul Dramatic „Fani Tardini” și a rămas un spirit activ și generos în viața culturală a orașului.
De la Leonaș din „Chirița în provincie” (regia A.K. Stoica) și Becket din „Becket” (regia Cătălin Vasiliu), la Norman din „Cabinierul” (regia Cătălin Vasiliu) sau Ion Nebunul din „Năpasta” (direcția de scenă: Adi Carauleanu), Vlad Vasiliu a construit o galerie impresionantă de personaje.
În ultimii ani, l-ai văzut în spectacolele „Dorurile mele” (2021), „Rashomon” (2021), „Vrabia” (2022) și „Fantoma” (2025), în roluri care confirmă aceeași vitalitate artistică și bucurie a jocului care i-au marcat întreaga carieră.
La mulți ani, Vlad Vasiliu!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Adi Secară 30 - octombrie - 2025

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Electricianul Dej!

13 martie 1930, Stere Alexe, proprietar, strada Balaban nr.86, astazi ...

Grindeanu este furni

Retragerea parțială a trupelor americane din România a fost anunțată ...

De ce are nevoie PSD

Social-democrații nu trebuie să fie validați de fițoșii care fac ...

Ce ar fi ca Maia San

Am participat astăzi la București la Slujba de Sfințire a ...

Categoric, Nicușor

Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 ...