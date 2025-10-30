http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
Departamentul de Război SUA anunţă modificarea rotaţiei unităţilor armatei în Europa

WIESBADEN, Germania – Ca parte a procesului deliberat al Secretarului de Război de a asigura o poziție echilibrată a forțelor militare americane, Brigada a 2-a Infanterie de Luptă din cadrul Diviziei 101 Aeropurtate se va retrage, conform programului, la unitatea de bază din Kentucky, fără a fi înlocuită.

Aceasta nu reprezintă retragerea Statelor Unite din Europa sau un semnal al diminuării angajamentului față de NATO și articolul 5. Dimpotrivă, este un semnal pozitiv al creșterii capacității și responsabilității europene. Aliații noștri din NATO răspund apelului președintelui Trump de a-și asuma responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei. Această ajustare a poziției forțelor armate nu va schimba mediul de securitate din Europa.

SUA mențin o prezență robustă pe întreg teritoriul european și își păstrează capacitatea de a mobiliza forțe și mijloace, pentru a îndeplini obiectivele din această zonă și pentru a sprijini prioritățile SUA, inclusiv angajamentul președintelui Trump de a apăra aliații NATO.

U.S. Army Europe and Africa

U.S. Embassy Bucharest 30 - octombrie - 2025

