http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1036 - 31.10.2025

Electricianul Dej!

13 martie 1930, Stere Alexe, proprietar, strada Balaban nr.86, astazi I.L. Caragiale nr. 98, cere aprobarea de la primarie, sa devina capitalist ,,voind a deschide o fabrica de sifoane si apa gazoasa la imobilul proprietatea sa,” din orasul Galati.
In aceeasi perioada, viitorul sau ginere, nimeni altul decat Gheorghe Gheorghiu, mai tarziu Dej, apare inscris, in Lista instalatorilor Autorizati, a Uzinei de Gaz Aerian. Era electrician.
Cum s-o fi inteles cele dou ideologii, avand in verdere ca ginerele locuia la acceasi adresa, Balaban nr. 86 si era plin de manie proletara!
Ion Casu 31 - octombrie - 2025

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Electricianul Dej!

13 martie 1930, Stere Alexe, proprietar, strada Balaban nr.86, astazi ...

Grindeanu este furni

Retragerea parțială a trupelor americane din România a fost anunțată ...

De ce are nevoie PSD

Social-democrații nu trebuie să fie validați de fițoșii care fac ...

Ce ar fi ca Maia San

Am participat astăzi la București la Slujba de Sfințire a ...

Categoric, Nicușor

Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 ...