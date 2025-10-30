Electricianul Dej!

13 martie 1930, Stere Alexe, proprietar, strada Balaban nr.86, astazi I.L. Caragiale nr. 98, cere aprobarea de la primarie, sa devina capitalist ,,voind a deschide o fabrica de sifoane si apa gazoasa la imobilul proprietatea sa,” din orasul Galati.

In aceeasi perioada, viitorul sau ginere, nimeni altul decat Gheorghe Gheorghiu, mai tarziu Dej, apare inscris, in Lista instalatorilor Autorizati, a Uzinei de Gaz Aerian. Era electrician.

Cum s-o fi inteles cele dou ideologii, avand in verdere ca ginerele locuia la acceasi adresa, Balaban nr. 86 si era plin de manie proletara!