Fotoreportaj despre „Câinele Negru”

Despre magazinul cu numele CAINE NEGRU, stiu de cand eram copil. Auzisem de la parintii mei care il pomeneau cand se intorceau de la targ. Alaturi de Caine Negru auzeam nume ca, Seitan, Stere Codescu. Caine Negru, e si astazi numele fostului asezamant al familiei Cavallioti de la intersectia Tecuci, Zilei, Columb, asezamant zidit inainte de 1900, si refacut in 1906 dupa un pustiitor incendiu.

Magazinul Cainele Negru e si astazi la locul lui. Vinde si astazi vopseluri si chimicale ce schimba si invioreaza culoarea lucrurilor ce fac placut ambientul nostru.

Hoinarind ieri spre Giurgiulesti am descoperit, la iesirea din targ o aszare umana bizara, asezare pe care n-ai cum s-o numesti decat CAINELE NEGRU. S- o fi numit ea Cartierul Nordului sau Mahalaua Nordului dar Cainele Negru i se potriveste cel mai bine; nu exista strada, ulita, poteca, gang, fara un caine, rar altfel decat negru. Multi dintre ei i-am intalnit in anii trecuti pe Tecuci printre cazarmile fostelor unitati militare plecate spre Cartierul German. Refugiata aici comunitatea de caini negri, ii asteapta pe cei de la Protectia Animalelor sa-i organizeze.