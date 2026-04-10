Înainte se putea: o cârciumă devine școală. Și acum, dar invers!

Am mai trecut pe la scoala. E deschis non stop…engleza nu! Si ca sa vezi destinul. A fost aici pana in anul 1891, carciuma lui Ghita Stefanescu. Din cauza datoriilor este obligat sa o scoata la vanzare si prin Ordonanta de adjudecare, o primeste cu generozitate, Apostol P Papadopol. Era vorba de ,,o pravalie cu mai multe camere si o casa, cu locul lor situate in orasul Galati, strada Vezuviului nr.37, despartitura I.”In anul 1901, filantropul Apostol Papadopol, o doneaza primariei, cu conditia de a se edifica aici scoala, care sa-i poarte numele. In anii 1903, 1904, se ridica scoala si dureaza aici pana in anii *80 ai secolului trecut cand se inchide din lipsa de clienti. A fost la inceput scoala de fete la intrarea din strada Etna nr.42, scoala de fete nr.5, si de baieti, intrarea prin Vezuviului nr.43, scoala de baieti nr.9. Tot aici, in fosta locuinta construita pentru director, a functionat o gradinita ce a fost de mare trebuinta pentru aceste locuri.

Si sa vezi si sa si crezi, destinul. Dupa 1990, cel care a cumparat localul parasit, a dorit sa incropeasca aici o distilarie de alcool, iar printre gunoaele ce o inconjoara astazi, rasar din cand in cand jucarii, probabil visate, de copii ce au luat din vechea gradinita si gandurile neanplinite. Si nu erau putine.