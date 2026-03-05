Mama ei de nemernicie localo-naţională!

Qctombrie 1932. Primarul Christache Theodoru, primeste de la sculptorul Oscar Spathe, urmatoarea adresa; ,,La invitatia dumneavoastra am onoarea a oferta o macheta care va reprezenta monumentul lui Cuza Voda in marime de 1-10, parte din marimea definitiva al Monumentului si va fi executata in ipsos.

Aceasta macheta se compune din figura in picioare al marelui domn si un basorelief reprezentand Unirea Principatelor. Acest proiect este gandit sa fie asezat in Parcul Muncipal din Galati.”

Directorul Contabilitatii informeaza pe domnul Primar ,,nu avem nici un fond din care s-ar putea plati monumentul domnitorului Cuza Voda.” Primarul insista facand apel la Fondul disponibil pentru sarbatori nationale. Desi in data de 09 ianuarie 1933 contabilitatea informeaza ca acest fond este de asemenea epuizat, Delegatia Consiliului Comunal aproba in sedinta din 13 ianuarie 1933 sa se acorde sculptorului Oscar Spathe suma de 10 000 lei, costul unui proiect de macheta.

La panda, fotogtaful Emanoil N. Chiriacopol, generos, se ofera ca in pretul de 3200 lei sa realizeze 1000 carti postale care sa reprezinte statuia dormitorului.

Ca si alte vise culturale, ca si astazi, toate au ramas ca in tren; un singur exemplar ratat din cartile postale ale fotografului Chiriacopol.