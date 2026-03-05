Pe locul în care este înfipt noul sediu al Arcada, se canta Cazacioc. Era club de votcă și cor rus

Strada Tecuci. In locul cazarmilor ce adaposteau tancurile rusesti, se inalta mandru, Cartierul German.
5 - martie - 2026
Cam aşa s-ar putea spune despre ce s-a întâmplat în ...
Campion(i) cu 17.445.812 lei, plus 6.392.421 de lei, sunt Eduard ...
Conform raportării făcute la finele lunii octombrie 2019 pe SPIT ...
Familia Mînjineanu a dat lovitura Conform datelor de pe site-ul Bursei ...
Lista “neactualizata” a masonilor din România – raport SRI Raportul SRI ...
Fostul premier Victor Ponta are o problemă de importanță națională ...
După Diana Buzoianu, Radu Miruță, Oana Țoiu, Daniel David și ...
Îl ascult uluit pe Emil Hurezeanu, invitat pentru a doua ...
Ultimul scandal este numirea unuia în funcția de administrator judiciar ...
Nicușor Dan s-a adâncit în analize de evaluare înarmat cu ...