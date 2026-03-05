http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1052 - 06.03.2026

Pe locul în care este înfipt noul sediu al Arcada, se canta Cazacioc. Era club de votcă și cor rus

Strada Tecuci. In locul cazarmilor ce adaposteau tancurile rusesti, se inalta mandru, Cartierul German.
Ion Casu 5 - martie - 2026

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

În sfârșit, vocea

Fostul premier Victor Ponta are o problemă de importanță națională ...

O mare bucurie pentr

După Diana Buzoianu, Radu Miruță, Oana Țoiu, Daniel David și ...

Ziariști din toate

Îl ascult uluit pe Emil Hurezeanu, invitat pentru a doua ...

Ăștia de la Uniune

Ultimul scandal este numirea unuia în funcția de administrator judiciar ...

Analizele riguroase

Nicușor Dan s-a adâncit în analize de evaluare înarmat cu ...