Festivalul „Costache Conachi” – Ziua a II-a

Cea de-a doua zi a Festivalului „Costache Conachi” a adus în prim-plan un eveniment editorial deosebit: lansarea cărții domnului Săndel Stamate, moment de reflecție și bucurie culturală. Volumul a fost prezentat cu profesionalism și sensibilitate de scriitorii A.G. Secară și Cătălin Enică, care au subliniat valoarea și contribuția autorului la literatura contemporană.

A urmat festivitatea de premiere. Câștigătorii ediției a XXXIII-a sunt:

Premiul pentru Debut: Lavinia Ienceanu, Suceava

Marele Premiu pentru grupaj de poezie: Poenaru Amalia, Suceava

Premiul I-Vasile Cristian-Tulcea

Premiul al II-lea-Anton Alexia -Tulcea

Premiul al III-lea-Bălan Ionuț Tiberiu- Suceava

Felicitări câștigătorilor!

Programul a continuat cu un moment artistic susținut de trupa „Dacii Liberi” din Bârlad, care a încântat publicul printr-un spectacol plin de energie și expresivitate.