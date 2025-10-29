Festivalul „Costache Conachi” – Ziua a II-a

Cea de-a doua zi a Festivalului „Costache Conachi” a adus în prim-plan un eveniment editorial deosebit: lansarea cărții domnului Săndel Stamate, moment de reflecție și bucurie culturală. Volumul a fost prezentat cu profesionalism și sensibilitate de scriitorii A.G. Secară și Cătălin Enică, care au subliniat valoarea și contribuția autorului la literatura contemporană.
A urmat festivitatea de premiere. Câștigătorii ediției a XXXIII-a sunt:
Premiul pentru Debut: Lavinia Ienceanu, Suceava
Marele Premiu pentru grupaj de poezie: Poenaru Amalia, Suceava
Premiul I-Vasile Cristian-Tulcea
Premiul al II-lea-Anton Alexia -Tulcea
Premiul al III-lea-Bălan Ionuț Tiberiu- Suceava
Felicitări câștigătorilor!
Programul a continuat cu un moment artistic susținut de trupa „Dacii Liberi” din Bârlad, care a încântat publicul printr-un spectacol plin de energie și expresivitate.
Organizatorii adresează sincere mulțumiri pentru sprijinul financiar, domnilor Alexandru Dimitrescu, Romeo Șorogăilă, Ilie Matei, Mircea Mitrohin, Dumitru Codiță. De asemenea, mulțumiri deosebite sunt transmise domnului Eugen Doru Pelin pentru implicarea în desfășurarea acestei ediții.
Festivalul „Costache Conachi” continuă să reunească oameni ai culturii, iubitori de literatură, păstrând vie tradiția și spiritul conachian!
30 - octombrie - 2025