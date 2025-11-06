NOMINALIZARE a unui proiect B L a c k B O X la P R E M I I L E F I C Ţ I U N E A ediţia a IV-a, 2025

Mulțumim echipei și tuturor celor implicați, mulțumim publicului BlackBOX, ACF și FICȚIUNEA, mulțumim celor care au apreciat și nominalizat creația noastră la premii de o asemenea anvergură, onorați să fim puși alături de nume mari ale culturii naționale! Este o recunoaștere a calității proiectelor noastre, ne motivează pentru a oferi comunității viziunea noastră în artă.