logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1037 - 08.11.2025

NOMINALIZARE a unui proiect B L a c k B O X la P R E M I I L E F I C Ţ I U N E A ediţia a IV-a, 2025

Pentru spectacolul hibrid F L U T U R I I
A V E A U M I R O S D E I A R B Â C R U D Ă
Andrei Velea și Monica Turcu
Mulțumim echipei și tuturor celor implicați, mulțumim publicului BlackBOX, ACF și FICȚIUNEA, mulțumim celor care au apreciat și nominalizat creația noastră la premii de o asemenea anvergură, onorați să fim puși alături de nume mari ale culturii naționale! Este o recunoaștere a calității proiectelor noastre, ne motivează pentru a oferi comunității viziunea noastră în artă.
Monica Turcu 6 - noiembrie - 2025

