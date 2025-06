4 iunie 1961, trece la Domnul Alice Voinescu

„Nu vreau să mă gândesc la cele 19 luni trecute în închisoare. E ceva atât de străin de gândul meu, de soarta mea adevărată îndreptată spre libertate, încât nu-mi recunosc nici o rudenie, nici o afinitate, nici o coincidenţă între mine şi cele prin care am trecut. Zadarnic am încercat să integrez acest timp în sensul vieţii mele. Am vrut să-i găsesc un rost, o explicaţie. Mă amăgeam când pretindeam că e o mare experienţă ce-mi poate folosi. Nu mi-a folosit toată urâţenia şi murdăria şi comicăria decât să mă delimitez mai bine, să mă smulg din ele. Mă tem că m-am smuls prea complet, cum am constatat azi, umblând cu scârbă prin glodul primordial al drumurilor ţării noastre! De ce s-a răbdat atâta noroi, de ce într-o ţară în care e piatră şi râurile cară pietriş, unde oamenii stau atât de mult de vorbă, să se lase atâta duşi de vorbe, de ce nu au simţit nevoia de a scăpa de aceste mlaştini permanente? „