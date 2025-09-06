A înviat socrul mare al dezinformării și știrilor false

Închis în 2020 de ANCOM, pentru publicarea de informații false și alarmiste și teorii ale conspirației, site-ul ortodox.info bate din nou la ușa stupizilor și analfabeților.

Fie că îi deschizi sau nu, o să-ți bage pe sub ușă “știrea momentului”: “Ce conține raportul 00778639 al DGIA care a declanșat anularea alegerilor prezidențiale din 2024” pretinde ortodox.info.

Care este o însăilare de minciuni una mai gogonată decât cealaltă. Anume că secretarul de stat Antony Blinken a transmis prin CIA către București, ordinul că Georgescu trebuie blocat cu orice preț, pentru că este un factor de risc la adresa securității naționale;

că ordinul s-a transformat într-o decizie de stat prin raportul Direcției Generale de Informații a Apărării (DGIA) din 28 noiembrie 2024; raport prezentat de ministrul de Interne Călin Predoiu în ședința secretă a CSAT din cursul aceleiași zile, 28.11.24;

raport în baza căruia Klaus Iohannis a impus CCR anularea turului 1 al alegerilor prezidențiale. Există neghiobi care cred nedesmințit în irealitatea halucinantă prezentată de ortodox.info, ba o și distribuie la alți nătărăi mai mari ca ei.

Iudele din spatele site-ului ortodox.info jubilează și rag la unison: turul 2 înapoi și Georgescu președinte. Pentru cei cu memoria scurtă, DGIA a absentat la ședința CSAT din 28.11.24 și un pretins raport al direcției nu putea fi prezentat decât de șeful ei, general maior Petru Băiceanu.