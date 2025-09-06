http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
A înviat socrul mare al dezinformării și știrilor false

Închis în 2020 de ANCOM, pentru publicarea de informații false și alarmiste și teorii ale conspirației, site-ul ortodox.info bate din nou la ușa stupizilor și analfabeților.
Fie că îi deschizi sau nu, o să-ți bage pe sub ușă “știrea momentului”: “Ce conține raportul 00778639 al DGIA care a declanșat anularea alegerilor prezidențiale din 2024” pretinde ortodox.info.
Care este o însăilare de minciuni una mai gogonată decât cealaltă. Anume că secretarul de stat Antony Blinken a transmis prin CIA către București, ordinul că Georgescu trebuie blocat cu orice preț, pentru că este un factor de risc la adresa securității naționale;
că ordinul s-a transformat într-o decizie de stat prin raportul Direcției Generale de Informații a Apărării (DGIA) din 28 noiembrie 2024; raport prezentat de ministrul de Interne Călin Predoiu în ședința secretă a CSAT din cursul aceleiași zile, 28.11.24;
raport în baza căruia Klaus Iohannis a impus CCR anularea turului 1 al alegerilor prezidențiale. Există neghiobi care cred nedesmințit în irealitatea halucinantă prezentată de ortodox.info, ba o și distribuie la alți nătărăi mai mari ca ei.
Iudele din spatele site-ului ortodox.info jubilează și rag la unison: turul 2 înapoi și Georgescu președinte. Pentru cei cu memoria scurtă, DGIA a absentat la ședința CSAT din 28.11.24 și un pretins raport al direcției nu putea fi prezentat decât de șeful ei, general maior Petru Băiceanu.
Ștefan Bertalan, Mama și supa de urzici, Colecție privată
Cornel Ivanciuc 6 - septembrie - 2025

