A venit aseară Potra, din Dubaiul de departe

Distinsul domn Potra a cerut să fie repatriat din Dubai în România, pentru a participa la un proces în care se va dovedi o nevinovăție. Noi nu de vinovați și vinovății discutăm aici, astea sunt pentru circul mediatic. Ci despre ce nu se vede, ce se ascunde în spatele scenei.

Distinsul client se afla în excursie în Dubai cu familia, fratele și nepotul, când niște ruși extrem de perfizi au vrut să-i acorde azil politic în Rusia. Ba, au reușit cumva să-l aducă până la scara avionului de Moscova, doar pentru a face un selfie într-un picior, evident, ca să declare în secunda doi în The Guardian: vedeți? v-am spus, voia să ceară azil la noi.

În ruși nu poți să ai încredere. O vând și pe Maica Rusie, când e să dea un interviu, să-i bage lumea în seamă. De ce l-au arestat emirăcioșii? Cum, de ce? De oha. Asta este vrăjeală pură. Domnul Potra este badigardul Emirilor, cum să-l aresteze? Așa a fost jocul.

Ca să-l scoatem din ghearele exilului rusesc, ne facem că îl arestăm. Dar domnul Potra, care este sfâșiat de dorul de țară, de dorul de domnul Georgescu, a depus niște formalități în Emiratele Arabe, pentru a se întoarce în România, ca să participe la un proces de deținere de arme. Vă dați seama că sunt arme de jucărie, vine Crăciunul, mai facem și noi cadou un kalașnikov, o grenadă de plastic la copilașii sărmani.

Nu va avea loc niciun proces de extrădare, ce e aia?, pentru că nu dorește domnul Potra. Preferă să revină în țară pe picioarele lui și să-și dovedească nevinovăția. De ce a fost adus în cătușe? Ca să nu cadă din avion. A fost sprijinit în cătușe să nu se prăbușească de extenuat ce este. Voi, presa, l-ați adus în halul ăsta de debilitate.

Este foarte slăbit din cauza atacurilor mediatice la care a fost supus, mult mai perfide decât războiul de gherilă din Congo, la care a participat ca vizitator. Doamnă, domnule, nu vă mai luați după fentă. Niște unii vă vând gogoși, pentru că se iau bani buni pe ele, e sezonul de vârf la gogoșerii. Ascultați ce vă zic: Potra e patriot adevărat. Domnul Georgescu, șeful la patrioți, va face restul.

––-